Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  11013 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  107293 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  170824 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  150555 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185086 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160026 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142486 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126764 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97719 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85905 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

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"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  260079 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  257075 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  287360 просмотра

Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал спорный законопроект об иностранных агентах во втором чтении на фоне жарких дебатов, высылок и протестов с требованием отозвать инициативу, которая может повредить евроатлантической интеграции страны.

Новости Мира •   •  7688 просмотра
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, выпустив 15 снарядов, и атаковали беспилотниками-камикадзе, вызвав разрушения, но без жертв.

Война •   •  8601 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

Два человека и собака погибли, а восемь человек, в том числе 12-летний мальчик, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы.

Война •   •  8476 просмотра
Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

российский авиаудар повредил многоэтажный жилой дом в Харькове, в результате чего одна женщина получила ранения.

Война •   •  8553 просмотра
рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, который нанес ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Война •   •  8915 просмотра
Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

"Роби своє з Kurator" и "МХП Поруч" - победители конкурса "Відповідальна країна 2.0"

Программа МХП по поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей, а также проект по поддержке бизнеса в пищевой отрасли победили в национальном конкурсе социальных инициатив "Відповідальна країна 2. 0".

Общество •   •  9793 просмотра
"Роби своє з Kurator" и "МХП Поруч" - победители конкурса "Відповідальна країна 2.0"

"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе

В территориальном центре комплектования Одесской области прокомментировали видео с задержанием мужчины в Одессе. Утверждается, что мужчина на видео сбежал с призывного пункта во время прохождения медицинского осмотра. А военнослужащие и полицейские в Одессе задержали его после того, как он оказал сопротивление и применил к ним физическую силу,

Война •   •  10576 просмотра
"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе

С начала года в Украине было построено или обустроено 337 укрытий - Ткаченко

С начала года в Украине было построено или оборудовано 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн грн, в том числе 13 новых, 283 капитально отремонтированных, 6 реконструированных и 27 модульных укрытий в образовательных, медицинских, культурных, жилых и административных зданиях.

Общество •   •  10211 просмотра
С начала года в Украине было построено или обустроено 337 укрытий - Ткаченко

Главу МИД Великобритании раскритиковали за аренду роскошного самолета для тура по Центральной Азии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон столкнулся с критикой за аренду роскошного самолета Embraer Lineage 1000 стоимостью 50 миллионов долларов для пятидневного тура по Центральной Азии.

Новости Мира •   •  8109 просмотра
Главу МИД Великобритании раскритиковали за аренду роскошного самолета для тура по Центральной Азии

SpaceX запустил 23 спутника Starlink на Falcon 9 с мыса Канаверал

SpaceX запустила 23 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту с мыса Канаверал на ракете Falcon 9, что стало 29-м целевым запуском спутников Starlink в 2024 году.

Новости Мира •   •  6908 просмотра
SpaceX запустил 23 спутника Starlink на Falcon 9 с мыса Канаверал