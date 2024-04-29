Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах. Заседание проходило на фоне острых дебатов оппозиции и членов парламентского большинства, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Депутат Хатия Деканоидзе бросила пластиковую бутылку в своего коллегу Гурама Мачарашвили, когда тот назвал ее предательницей.

Председатель юридического комитета Анри Оханашвили удалил из зала 14 депутатов, а также трех представителей НПО. Все они высказывали критические замечания по законопроекту. Причиной выдворения Оханашвили назвал нарушение регламента.

Пока неясно, когда законопроект вынесут на голосование на пленарном заседании. Повестку дня 30 апреля определят на заседании бюро утром во вторник.

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17 апреля парламентское большинство приняло законопроект в первом чтении. С тех пор в Тбилиси регулярно проходят акции с требованием отзыва инициативы. Накануне под лозунгом "Нет российскому закону, да - Европе" на проспекте Руставели собрались десятки тысяч людей.

Законопроект должен пройти три чтения в парламенте, чтобы стать законом, а также преодолеть вето президента Грузии, которая выступает против него.

Согласно инициативе, организациями, которые "проводят интересы иностранной силы", объявят все НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за рубежа. Они будут обязаны регистрироваться в специальном реестре. Иначе им грозят крупные штрафы.

Законопроект резко критикуют партнеры в США и ЕС. В 2023 году Европейская комиссия предоставила Грузии статус кандидата, открыв перспективу ее присоединения к блоку. Западные партнеры неоднократно предупреждали, что принятие закона нанесет ущерб процессу евроатлантической интеграции страны.