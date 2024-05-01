Президентка Грузії закликала силовиків припинити розгін протестувальників у Тбілісі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністерство внутрішніх справ країни припинити розгін мирних протестувальників у Тбілісі. Про це пиши УНН з посиланням на заяву Зурабішвілі у Facebook.

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Вона також закликала омбудсмена негайно відреагувати припинення будь-яких необґрунтованих і неправомірних дій спецназу.

Зрозуміло, що акція проходила мирно, ніякої небезпеки вона не становила, жодної загрози порядку не було. Соромно, що ви виступили проти молоді, коли заявляєте про свою національну приналежність, соромно, що ви апелюєте до своєї віри і починаєте насильство під час Страсного тижня!