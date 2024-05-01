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Президентка Грузії закликала силовиків припинити розгін протестувальників у Тбілісі

Президентка Грузії закликала силовиків припинити розгін протестувальників у Тбілісі

Київ • УНН

 • 25835 перегляди

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала Міністерство внутрішніх справ припинити застосування непропорційної сили проти мирних протестувальників, які виступають проти закону про "іноземних агентів", засудивши насильство під час Страсного тижня.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністерство внутрішніх справ країни припинити розгін мирних протестувальників у Тбілісі. Про це пиши УНН з посиланням на заяву Зурабішвілі у Facebook.

Деталі 

Я звертаюсь до міністра внутрішніх справ з закликом припинити застосування непропорційної сили, насильство щодо молодих людей, котрі прийшли з голими руками

 - йдеться в заяві президентки Грузії. 

Вона також закликала омбудсмена негайно відреагувати припинення будь-яких необґрунтованих і неправомірних дій спецназу.

Зрозуміло, що акція проходила мирно, ніякої небезпеки вона не становила, жодної загрози порядку не було. Соромно, що ви виступили проти молоді, коли заявляєте про свою національну приналежність, соромно, що ви апелюєте до своєї віри і починаєте насильство під час Страсного тижня!

- заявила Зурабішвілі.

У Грузії поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції протесту щодо закону про "іноагентів"28.04.24, 23:14 • 27237 переглядiв

Доповнення

Поліція Грузії застосувала сльозогінний газ, водомети й гумові кулі проти демонстрантів, які зібрались на акцію протесту проти закону про "іноземних агентів". Попередньо відомо про щонайменше 20 постраждалих.

Нагадаємо

Комітет із юридичних питань парламенту Грузії підтримав у другому читанні законопроєкт про іноагентів. Засідання проходило на тлі гострих дебатів опозиції та членів парламентської більшості.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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