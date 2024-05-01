Президент Грузии призвала силовиков прекратить разгон протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министерство внутренних дел страны прекратить разгон мирных протестующих в Тбилиси. Об этом пиши УНН со ссылкой на заявление Зурабишвили в Facebook.

Детали

Я обращаюсь к министру внутренних дел с призывом прекратить применение непропорциональной силы, насилие в отношении молодых людей, которые пришли с голыми руками - говорится в заявлении президента Грузии.

Она также призвала омбудсмена немедленно отреагировать пресечение любых необоснованных и неправомерных действий спецназа.

Понятно, что акция проходила мирно, никакой опасности она не представляла, никакой угрозы порядку не было. Стыдно, что вы выступили против молодежи, когда заявляете о своей национальной принадлежности, стыдно, что вы апеллируете к своей вере и начинаете насилие во время Страстной недели! - заявила Зурабишвили.

В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"

Дополнение

Полиция Грузии применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против демонстрантов, которые собрались на акцию протеста против закона об "иностранных агентах". Предварительно известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

Напомним,

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах. Заседание проходило на фоне острых дебатов оппозиции и членов парламентского большинства.