В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"

В Тбилиси, во время акции протеста против закона об "иноагентах", между активистами и силовиками произошло несколько столкновений. Об этом пишет УНН со ссылкой на News Georgia.

Детали

В издании рассказали, что во время акции противники закона вышли огромной колонной к зданию грузинского парламента.

Там протестующие попытались пройти на сцену, которая была приготовлена для митинга правящей партии в понедельник. Сцену охраняла полиция, поэтому протестующие попытались прорвать оцепление.

В результате возникли столкновения, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ. Также на площадь к парламенту приехала полицейская машина с водометом, но пока ее не применяли. Также у здания парламента заметили спецназ.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Тбилиси активисты собрались на акцию протеста против закона против "иноагентов". Между тем правящей партии "Грузинская мечта", которая продвигает противоречивый закон об "иноагентах" сообщили, что готовятся к ответной акции.

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", если он будет принят, на фоне масштабных протестов против законопроекта.

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