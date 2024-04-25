Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ

Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния". Об этом на своей странице в X заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, передает УНН.

Детали

Как заявил журналист, документ поддержало подавляющее большинство - 452 голосов "За".

Европарламент подавляющим большинством голосов (425 за, 25 против, 30 воздержались) проголосовал за необязательную резолюцию о том, что переговоры о вступлении в ЕС не следует начинать, пока предложенный закон об иностранных агентах является частью правового порядка Грузии - говорится в заметке.

"Это противоречит нормам Евросоюза": в ЕС отреагировали на решение Грузии по скандальному закону об "иноагентах"

Напомним

Парламент Грузии принял в первом чтении противоречивый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые протесты в Тбилиси против него.

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