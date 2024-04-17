"Это противоречит нормам Евросоюза": в ЕС отреагировали на решение Грузии по скандальному закону об "иноагентах"

Проект закона о "О прозрачности иностранного влияния", который в первом чтении принял парламент Грузии противоречит основным нормам и ценностям ЕС. Об этом заявили еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгеи и высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

Боррель на своей странице в X заявил, что закон о "прозрачности иностранного влияния" может ограничить работу СМИ и свободу слова в Грузии.

Мы призываем лидеров воздерживаться от принятия законов, которые могут скомпрометировать путь Грузии в ЕС - заявил Жозеп Боррель.

Также Верховный представитель и Комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи призвал грузинское правительство воздержаться от принятия "закона об иноагентах".

По его словам, Грузия имеет активное гражданское общество, которое способствует успешному продвижению страны на пути к членству в ЕС.

Предложенный закон ограничит возможности гражданского общества и СМИ работать свободно, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии. ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законодательства, которое может скомпрометировать путь Грузии в ЕС, путь, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии - говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам расширения.

Напомним,

Сегодня, 17 апреля, несмотря на протесты в Тбилиси против "закона об иноагентах", парламент Грузии поддержал противоречивый законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении.

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