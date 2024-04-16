Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих
Киев • УНН
Протестующие в столице Грузии Тбилиси пытаются окружить здание парламента, а спецназовцы применяют слезоточивый газ против граждан на фоне протестов против предложенного закона об "иностранных агентах", рассмотрение которого было отложено до завтра.
В столице Грузии протестующие пытаются окружить парламент. Как сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, спецназ применяет слезоточивый газ против граждан, передает УНН.
Детали
К улицам Чичинадзе и 9 апреля стягиваются протестующие. Депутаты пытаются покинуть здание парламента.
Телеканал Mtavari сообщает, что спецназ применяет газовые баллончики против граждан.
Корреспондент Paper Kartuli подтверждает, что во дворе парламента спецназ применяет слезоточивый газ.
Добавим
По данным СМИ, в парламенте Грузии голосование по закону "Об иноагентах" перенесли на завтра.
Обсуждение законопроекта в парламенте завершилось, голосование было перенесено на завтра, 17 апреля, сообщил телеканал Mtavari.
У здания парламента продолжается акция, протестующие не расходятся, сообщает корреспондент Paper Kartuli. На улицах вокруг парламента мобилизован спецназ.
Протестующие свистят и скандируют "русские" и "рабы".
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