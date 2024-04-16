Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих

Протестующие в столице Грузии Тбилиси пытаются окружить здание парламента, а спецназовцы применяют слезоточивый газ против граждан на фоне протестов против предложенного закона об "иностранных агентах", рассмотрение которого было отложено до завтра.