Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об "иноагентах" на фоне массовых протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об "иноагентах" в случае его окончательного принятия, пишет УНН со ссылкой на "Новости-Грузия".

Детали

"Я наложу вето на этот закон, как это делала в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского Союза", - сказала Зурабишвили в интервью BBC.

Президент страны считает, что вето надо использовать, чтобы "голос народа был услышан". При этом Зурабишвили уверена, что парламентское большинство преодолеет его.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уже прокомментировал это заявление. "Саломе Зурабишвили сама является агентом иностранного влияния. Соответственно, единственный голос, которым является Саломе Зурабишвили, - это соответствующая иностранная сила, глобальная партия войны", - сказал Кобахидзе.

В среду парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались западные партнеры. В ЕС и США прямо говорят, что этот шаг помешает интеграции страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, критика Запада "лишена аргументов". Власти намерены принять закон во что бы то ни стало.

В среду, после принятия законопроекта в первом чтении, на акцию протеста пришло еще больше людей, чем в предыдущие дни, указывает BBC. Масштабный протест традиционно начался у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

"Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны, народ Грузии, с другой - 83 депутата, которые проголосовали против нашего европейского будущего. Народ всегда побеждает!" - написала в соцсети Х президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Акция возле парламента в среду продолжалась до поздней ночи.

В третий день протестов организаторы акции выдвинули ультиматум властям: сделать политическое заявление об отзыве законопроекта, который они называют "российским законом". После того, как срок ультиматума истек, часть протестующих по призыву организаторов переместилась с проспекта Руставели к зданию правительственной канцелярии, требуя встречи с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе.

Среди тех, кто пришел к канцелярии, были представители оппозиционных партий. Здесь ситуация несколько раз накалялась. На кадрах, распространенных телеканалом "Мтавари", видно, что полиция силой сажает в полицейский автомобиль и увозит оппозиционного депутата Алеко Элисашвили. В МВД страны заявили о задержании двух человек за административные нарушения. У одного из задержанных, согласно ведомству, было изъято холодное оружие.

Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире телекомпании "Формула" назвал это провокацией со стороны властей. "Они идут на такого типа провокации, чтобы как-то вывести из себя людей, но мы продолжаем мирную борьбу", - сказал он.

Днем ранее МВД страны применило перцовый спрей против протестующих у парламента. Причиной применения спецсредств в ведомстве назвали прекращение физического противостояния, заявив, что протестующие бросали в полицейских бутылки и камни. На кадрах с места событий было видно, что спецназ применяет силу к демонстрантам. Среди пострадавших от действий спецназа было трое журналистов.

Дополнение

Рассмотрение законопроекта происходило на фоне многотысячных протестов.

В марте прошлого года правящая партия "Грузинская мечта" отозвала законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении из-за масштабных протестов. Тогда представители партии заявляли, что вопрос снят с повестки дня, и в их планы не входит повторное рассмотрение законопроекта.

Через год его снова внесли в парламент с единственным отличием термин "агент иностранного влияния" заменили на формулировку "организация, которая проводит интересы иностранной силы".