Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об "иноагентах" на фоне массовых протестов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
hruziia-krainaГрузия
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  150327 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  187390 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  187631 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  157834 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116525 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127913 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139075 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137784 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124280 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103756 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об "иноагентах" на фоне массовых протестов

Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об "иноагентах" на фоне массовых протестов

  •  8426 просмотра
Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр

Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр

  •  13036 просмотра
Ракетная атака рф на Днепровский район: повреждены объект инфраструктуры и предприятие

Ракетная атака рф на Днепровский район: повреждены объект инфраструктуры и предприятие

  •  17316 просмотра
В Киеве резко повысился уровень воды в Днепре. В КГВА уверяют, что угрозы подтопления нет

В Киеве резко повысился уровень воды в Днепре. В КГВА уверяют, что угрозы подтопления нет

  •  19159 просмотра
В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

  •  16566 просмотра
Последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая

Последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая

  •  18135 просмотра
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно

  •  17695 просмотра
Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

  •  17811 просмотра
рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка

рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка

  •  16708 просмотра
Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО

Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО

  •  16762 просмотра

Популярные

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  77033 просмотра
В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье

В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье

  •  45560 просмотра
Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС

Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС

  •  39754 просмотра
Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

  •  35515 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

  •  149165 просмотра

Публикации

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  77033 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

  •  149165 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  256324 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  267439 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  475994 просмотра

Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об "иноагентах" на фоне массовых протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", если он будет принят, на фоне масштабных протестов против законопроекта.

политика •   •  8426 просмотра
Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об "иноагентах" на фоне массовых протестов

Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр

Сейчас нет предпосылок для эвакуации из Харькова. россияне распространяют фейковые новости об этом, чтобы вызвать беспокойство и панику среди населения.

Общество •   •  13036 просмотра
Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр

Ракетная атака рф на Днепровский район: повреждены объект инфраструктуры и предприятие

Российский ракетный обстрел Днепровского района повредил объект инфраструктуры и предприятие, вызвал пожары и ранения двух человек.

Война •   •  17316 просмотра
Ракетная атака рф на Днепровский район: повреждены объект инфраструктуры и предприятие

В Киеве резко повысился уровень воды в Днепре. В КГВА уверяют, что угрозы подтопления нет

За последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 46 см до 607 см над отметкой "0", но угрозы подтопления столицы нет.

Общество •   •  19159 просмотра
В Киеве резко повысился уровень воды в Днепре. В КГВА уверяют, что угрозы подтопления нет

В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

Литовский комитет по национальной безопасности и обороне одобрил предложение ограничить поездки российских и белорусских граждан на родину до одного раза в три месяца, иначе они рискуют лишиться вида на жительство.

Новости Мира •   •  16566 просмотра
В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

Последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая

В киевских школах 31 мая состоится праздник последнего звонка.

Общество •   •  18135 просмотра
Последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен.

Экономика •   •  17695 просмотра
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно

Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

37 пострадавших из-за российского ракетного удара по Чернигову находится на стационарном лечении, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  17811 просмотра
Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка

россия в значительной степени вывела свои корабли и подводные лодки черноморского флота из Севастополя в новороссийск. После отстранения командующего чф в марте 2024 года, флот был наименее активным с начала войны.

Война •   •  16708 просмотра
рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка

Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО

Немецкая компания Diehl Defense предоставит Украине еще одну систему противоракетной обороны IRIS-T для усиления противовоздушной обороны, в дополнение к трем уже поставленным системам. Предварительно новый комплекс прибудет через несколько недель.

Война •   •  16762 просмотра
Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО