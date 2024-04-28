У Грузії поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції протесту щодо закону про "іноагентів"
Київ • УНН
Під час протесту проти закону про "іноземних агентів" у Тбілісі відбулися сутички між активістами та правоохоронцями. Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників.
У Тбілісі, під час акції протесту проти закону про "іноагентів", між активісти та силовиками сталося декілька сутичок. Про це пише УНН з посиланням на News Georgia.
Деталі
У виданні розповіли, що під час акції противники закону вийшли велетенською колоною до будівлі грузинського парламенту.
Там протестувальники спробували пройти на сцену, яка була приготована для мітингу правлячої партії у понеділок. Сцену охороняла поліція, тому протестувальники спробували прорвати оточення.
В результаті виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ. Також на площу до парламенту приїхала поліцейська машина з водометом, але наразі її не застосовували. Також біля будівлі парламенту помітили спецназ.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що у Тбілісі активісти зібрались на акцію протесту проти закону проти "іноагентів". Тим часом керівній партії "Грузинська мрія", яка просуває суперечливий закон про "іноагентів" повідомили, що готуються до акції у відповідь.
Нагадаємо
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі обіцяє накласти вето на суперечливий закон про "іноземних агентів", якщо він буде ухвалений, на тлі масштабних протестів проти законопроєкту.
Європарламент закликав не починати переговорів з Грузією про членство в ЄС через закон про "іноагентів" - ЗМІ25.04.24, 15:12 • 21645 переглядiв