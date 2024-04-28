У Тбілісі активісти зібрались на акцію протесту проти закону про "іноагентів"
Київ • УНН
У неділю, 28 квітня, активісти зібралися в Тбілісі на чергову акцію протесту проти законопроекту про "іноземних агентів", скандуючи "Ні російському закону. Так - Європі", і рушили до парламенту, оточивши будівлю символічним "живим ланцюгом"
В неділю, 28 квітня, у Тбілісі активісти зібрались на чергову акцію протесту проти законопроєкту про "іноагентів". Активісти скандують "Ні – російському закону". Так – Європі". Про це пише УНН з посиланням на "Эхо Кавказа".
Деталі
До протесту, організованого неурядовим сектором та молодіжними рухами, приєдналися представники опозиції, громадські активісти та звичайні громадяни.
Після завершення виступу організаторів та лідерів акції, її учасники попрямували у бік парламенту та оточили будівлю законодавчого органу символічним "живим ланцюгом". Правоохоронці тим часом закликали присутніх дотримуватися порядку.
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Співробітники МВС мобілізовані у зв'язку з акцією, що триває, на проспекті Руставелі і захищають безпеку громадян. Ми закликаємо організаторів та учасників мітингу не виходити за межі дозволеної законом свободи зборів та висловлювання думок та захищати громадський порядок
Доповнення
Водночас у правлячій партії "Грузинська мрія", яка просуває скандальний законопроєкт, оголосили про підготовку акції протесту у відповідь, яка має відбутися завтра о 20:00 за місцевим часом на проспекті Руставелі у Тбілісі.
У зв'язку з цим противники заявили, що не виходитимуть на проспект Руставелі.
Ми не будемо протистояти співвітчизникам, не дамо нікому шансу на провокацію
Нагадаємо
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