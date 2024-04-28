В Тбилиси активисты собрались на акцию протеста против закона об "иноагентах"

В воскресенье, 28 апреля, в Тбилиси активисты собрались на очередную акцию протеста против законопроекта об "иноагентах". Активисты скандируют "Нет - российскому закону". Да - Европе". Об этом пишет УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Детали

К протесту, организованному неправительственным сектором и молодежными движениями, присоединились представители оппозиции, общественные активисты и обычные граждане.

После завершения выступления организаторов и лидеров акции, ее участники направились в сторону парламента и окружили здание законодательного органа символической "живой цепью". Правоохранители тем временем призвали присутствующих соблюдать порядок.

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Сотрудники МВД мобилизованы в связи с продолжающейся акцией на проспекте Руставели и защищают безопасность граждан. Мы призываем организаторов и участников митинга не выходить за пределы разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений и защищать общественный порядок - говорится в заявлении грузинского МВД.

Дополнение

В то же время в правящей партии "Грузинская мечта", которая продвигает скандальный законопроект, объявили о подготовке ответной акции протеста, которая должна состояться завтра в 20:00 по местному времени на проспекте Руставели в Тбилиси.

В связи с этим противники заявили, что не будут выходить на проспект Руставели.

Мы не будем противостоять соотечественникам, не дадим никому шанса на провокацию - заявил от имени молодежных групп и студенческих движений общественный активист Ладо Мачавариани.

Напомним

Парламент Грузии 17 апреля утвердил закон об "иноагентах" в первом чтении. Документ поддержали 83 депутата, ни один не проголосовал против.

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