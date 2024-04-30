Протести у Грузії: поліція намагалась розігнати незгодних із законом "про іноагентів" сльозогінним газом, водометами і гумовими кулями

У Грузії поліція застосувала сльозогінний газ, водомети й гумові кулі, щоб відтіснити протестувальників під Парламенту. Про це пише УНН із посиланням на грузинські медіа.

Деталі

Водомети пустили в хід, аби відтіснити демонстрантів, які хотіли в якості протесту проти закону про "іноземних агентів", влаштувати "коридор сорому" для депутатів, які підтримують документ.

Від цих дій постраждали щонайменше 20 людей.

Наголошується, що поліція пустила в хід радикальні методи проти протестувальників без попередження. В той же час в тамтешньому МВС заявили, що вони зробили ад дві зави: першу із закликом не блокувати вхід до парламенту, й другу про те, що "з метою відновлення правопорядку МВС використовуватиме спеціальні засоби, встановлені законом".

Також ЗМІ зазначають, що офіцери неодноразово били протестувальників, які у відповідь жбурляли яйця та пляшки, а також кричали поліцейським "раби" та "росіяни".

Попри дії поліції, протестувальники лиш ненадовго відійшли від будівлі Парлменту, та згодом повернулися аби продовжити мітинг, незважаючи на накази правоохоронців розійтися.

Доповнення

Трохи згодом з'явилась інформація, що поліція застосувала проти мітингувальників гумові кулі. повідомляється, що є як мінімум один постраждалий.

На відео результат попадання резинової кулі в людину. Обережно, чутливий контент. - написали під відео в телеграм-каналі PaperKartuli

Контекст

Парламент Грузії, який контролюється правлячою партією "Грузинська мрія" та її союзниками, ймовірно, схвалить спірний законопроект. Він має пройти ще два читання, перш ніж набути статусу закону. Законодавці завершили сесію у вівторок без голосування. Зазначається, що дебати відновляться в середу (1 травня).

Пропонований законопроект вимагає від організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як "іноземні агенти". Грузинські критики назвали законопроект "російським законом", порівнюючи його з московським законодавством про "іноземних агентів", яке використовувалося для придушення інакомислення.

Проти цього законопроєкту виступають тисячі незгодних грузинів. Їх позицію підтримує й Президентка Грузії Соломе Зурабішвілі. Мітинг на підтримку законопроєкту про іноагентів, що пройшов напередодні вона публічно назвала "путінською акцією".

Гарячі дебати та літаюча пляшка: комітет парламенту Грузії у другому читанні підтримав законопроект про іноагентів

Нагадаємо

Сльозогінний газ проти мирних демонстрантів поліція у Грузії застосовує не вперше. 28 квітня у Тбілісі, під час чергової акції протесту проти закону про "іноагентів", між активісти та силовиками сталося декілька сутичок, і силовики вкотре продемонстрували сльозогінним газом свою перевагу перед цивільними.