Протесты в Грузии: полиция пыталась разогнать несогласных с законом "об иноагентах" слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями

В Грузии полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы оттеснить протестующих под Парламент. Об этом пишет УНН со ссылкой на грузинские медиа.

Детали

Водометы пустили в ход, чтобы оттеснить демонстрантов, которые хотели в качестве протеста против закона об "иностранных агентах", устроить "коридор стыда" для депутатов, поддерживающих документ.

От этих действий пострадали по меньшей мере 20 человек.

Отмечается, что полиция пустила в ход радикальные методы против протестующих без предупреждения. В то же время в тамошнем МВД заявили, что они сделали два заявления: первое с призывом не блокировать вход в парламент, и второе о том, что "с целью восстановления правопорядка МВД будет использовать специальные средства, установленные законом".

Также СМИ отмечают, что офицеры неоднократно били протестующих, которые в ответ бросали яйца и бутылки, а также кричали полицейским "рабы" и "русские".

Несмотря на действия полиции, протестующие лишь ненадолго отошли от здания Парламента, и впоследствии вернулись, чтобы продолжить митинг, несмотря на приказы правоохранителей разойтись.

Дополнение

Чуть позже появилась информация, что полиция применила против митингующих резиновые пули. сообщается, что есть как минимум один пострадавший.

На видео результат попадания резиновой пули в человека. Осторожно, чувствительный контент. - написали под видео в телеграм-канале PaperKartuli

Контекст

Парламент Грузии, который контролируется правящей партией "Грузинская мечта" и ее союзниками, вероятно, одобрит спорный законопроект. Он должен пройти еще два чтения, прежде чем приобрести статус закона. Законодатели завершили сессию во вторник без голосования. Отмечается, что дебаты возобновятся в среду (1 мая).

Предлагаемый законопроект требует от организаций, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться как "иностранные агенты". Грузинские критики назвали законопроект "российским законом", сравнивая его с московским законодательством об "иностранных агентах", которое использовалось для подавления инакомыслия.

Против этого законопроекта выступают тысячи несогласных грузин. Их позицию поддерживает и Президент Грузии Соломе Зурабишвили. Митинг в поддержку законопроекта об иноагентах, прошедший накануне она публично назвала "путинской акцией".

Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Напомним,

Слезоточивый газ против мирных демонстрантов полиция в Грузии применяет не впервые. 28 апреля в Тбилиси, во время очередной акции протеста против закона об "иноагентах", между активистами и силовиками произошло несколько столкновений, и силовики в очередной раз продемонстрировали слезоточивым газом свое превосходство перед гражданскими.