Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили

Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обжалуют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе на политическое преследование и несправедливое расследование уголовных дел, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Мы глубоко убеждены, что Михаила Саакашвили преследуют по политическим мотивам, что его право на справедливый суд нарушено. При этом его признали виновным в деянии, которое по закону не считается преступлением. Поэтому мы подадим апелляцию в Большую палату Европейского суда в сроки, установленные Европейской конвенцией - сказал адвокат Бека Басилая.

Он отметил, что решение об отсутствии нарушений статьи 7 (отсутствие наказания без закона) Европейской конвенции было принято пятью голосами против двух. Басилая считает, что это обстоятельство подтверждает юридическую силу их требований.

Признание неприемлемой жалобы на нарушение статьи 18 Конвенции, по которой обсуждалось использование властями уголовно-правового механизма против Саакашвили, адвокат объяснил отказом по статьям 6 и 7. Таким образом, ЕСПЧ вообще не стал обсуждать эту часть.

«Надеемся, что наши аргументы учтут. Потому что осуждение президента за реализацию прерогативы помилования является незаконным актом. Право Михаила Саакашвили на защиту в ходе судебного разбирательства было по сути нарушено и эти нарушения были обусловлены политической мотивацией", - заявил Басилая.

Иск Саакашвили

Дело "Саакашвили против Грузии" касается двух отдельных уголовных дел, начатых после прихода к власти "Грузинской мечты". По ним Саакашвили заочно приговорили к шести годам заключения в 2018 году. Именно этот срок Саакашвили отбывает после того, как вернулся в Грузию и был задержан в октябре 2021 года.

Саакашвили проиграл в Европейском суде дело о нарушении его прав Грузией

Прежде всего о превышении служебных полномочий. Оно связано с избиением депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Саакашвили, по версии прокуратуры, решил наказать оппонента за критику в одной из тбилисских газет.

Второе касается резонансного дела о гибели Сандро Гиргвлиани. Четверо полицейских, привлеченных к ответственности в связи с преступлением, оказались среди 170 силовиков, помилованных президентом в январе 2009 года.

Саакашвили утверждает, что приговор по делу Гелашвили основывался на показаниях только двух свидетелей, которые цитировали слухи. Это экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе и экс-глава Минобороны Ираклий Окруашвили. Оба политика были оппонентами Саакашвили.

Относительно другого дела, в иске указано, что помилование - это прямая прерогатива и право главы государства. Саакашвили также утверждает, что судья, который рассматривал дело, не был ни беспристрастным, ни независимым.