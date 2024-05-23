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Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили
Адвокаты бывшего президента Грузии Саакашвили обжалуют решение Европейского суда по правам человека об отклонении его жалобы на политическое преследование и несправедливое расследование, утверждая, что он был неправомерно осужден за использование своих президентских полномочий по помилованию.
Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины
Россияне еще не создали никаких группировок и не накопили достаточно сил для проведения наступательных действий в Сумской области, но ситуация отслеживается для соответствующего военного и гражданского реагирования в случае передислокации и концентрации сил в этом регионе.
Украина рассчитывает привлечь еще три транша объемом 4,5 млрд долл по программе EFF в этом году
В 2024 году Украина рассчитывает привлечь еще три транша на общую сумму $4,5 млрд по программе МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) в дополнение к $880 млн, уже полученных после успешного третьего пересмотра в марте 2024 года.
Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25
Украинские зенитчики 110-й механизированной бригады сбили очередной российский штурмовик Су-25, продолжая успешные удары по российской авиации.
Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен
Жители Одесской области получили более 41 миллиона гривен компенсации за поврежденное войной имущество в рамках программы "е-Восстановление", а в Реестр поврежденного или разрушенного имущества внесено почти 3300 жилых объектов.
Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами
Национальный банк Украины готовится ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов со счетов физических лиц с целью борьбы с незаконной деятельностью, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.
Золото упало до недельного минимума: в чем причина
В четверг цены на золото упали до недельного минимума, продолжая терять третью сессию подряд из-за фиксации прибыли после того, как ФРС дала понять, что процентные ставки могут оставаться повышенными дольше.
От взрыва российского БпЛА в Харьковской области пострадал ребенок
11-летний мальчик получил контузию после падения российского беспилотника в селе Рясное Харьковской области.
Силы обороны продолжают отражать три вражеских штурма в районах Андреевки и Нового
Украинские военные отбили три вражеские атаки вблизи Андреевки и Нового, ситуация остается контролируемой, несмотря на интенсивные боевые действия на Покровском и Кураховском направлениях.
Ситуация на поле боя, обеспечение армии и планы рф сорвать Саммит мира: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Зеленский провел совещание с высшим военным руководством и представителями разведки, чтобы обсудить ситуацию на поле боя, планы врага сорвать Саммит мира, а также обеспечение армии необходимым вооружением и помощью.