Адвокати оскаржать рішення ЄСПЛ у справі Саакашвілі

Адвокати експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі оскаржать рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо скарги на політичне переслідування та несправедливе розслідування кримінальних справ, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Ми глибоко переконані, що Михайла Саакашвілі переслідують із політичних мотивів, що його право на справедливий суд порушено. При цьому його визнали винним у діянні, яке за законом не вважається злочином. Тому ми подамо апеляцію до Великої палати Європейського суду у терміни, встановлені Європейською конвенцією - сказав адвокат Бека Басилая.

Він наголосив, що рішення про відсутність порушень статті 7 (відсутність покарання без закону) Європейської конвенції було ухвалено п'ятьма голосами проти двох. Басилая вважає, що ця обставина підтверджує юридичну силу їхніх вимог.

Визнання неприйнятної скарги на порушення статті 18 Конвенції, за якою обговорювалося використання владою кримінально-правового механізму проти Саакашвілі, адвокат пояснив відмовою за статтями 6 і 7. Таким чином, ЄСПЛ взагалі не став обговорювати цю частину.

"Сподіваємося, що наші аргументи врахують. Тому що осуд президента за реалізацію прерогативи помилування є незаконним актом. Право Михайла Саакашвілі на захист у ході судового розгляду було по суті порушено і ці порушення були обумовлені політичною мотивацією", — заявив Басилая.

Позов Саакашвілі

Справа "Саакашвілі проти Грузії" стосується двох окремих кримінальних справ, розпочатих після приходу до влади "Грузинської мрії". За ними Саакашвілі заочно засудили до шести років ув'язнення у 2018 році. Саме цей термін Саакашвілі відбуває після того, як повернувся до Грузії та був затриманий у жовтні 2021 року.

Саакашвілі програв у Європейському суді справу про порушення його прав Грузією

Насамперед про перевищення службових повноважень. Воно пов'язане зі побиттям депутата парламенту Валерія Гелашвілі у 2005 році. Саакашвілі, за версією прокуратури, вирішив покарати опонента за критику в одній із тбіліських газет.

Друге стосується резонансної справи щодо загибелі Сандро Гіргвліані. Четверо поліцейських, притягнутих до відповідальності у зв'язку із злочином, опинилися серед 170 силовиків, помилуваних президентом у січні 2009 року.

Саакашвілі стверджує, що вирок у справі Гелашвілі ґрунтувався на свідченнях лише двох свідків, які цитували чутки. Це ексспікер парламенту Ніно Бурджанадзе та екс-глава Міноборони Іраклій Окруашвілі. Обидва політики були опонентами Саакашвілі.

Щодо іншої справи, у позові зазначено, що помилування – це пряма прерогатива та право глави держави. Саакашвілі також стверджує, що суддя, який розглядав справу, не був безстороннім, ні незалежним.