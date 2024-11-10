В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов
Киев • УНН
В Тбилиси проходит гражданский протестный марш, организованный социальной платформой დაიტოვე. Участники требуют признать недействительными результаты парламентских выборов от 26 октября и провести новое голосование.
Гражданский протестный марш проходит в воскресенье в Тбилиси. Сообщает УНН со ссылкой на NewsGeorgia.
В отличие от акций последних недель, которые проводили партии, сегодня людей на улицы вывела социальная платформа დაიტოვე/ daitove, организовав акцию через соцсети.
Это одна из самых активных и крупных социальных групп в грузинском сегменте FB. Она была создана весной этого года, во время массовых протестов против закона об иноагентах — для помощи с транспортом и бесплатным жильем тем, кто приезжал из регионов поддержать акции.
Сейчас в „დაიტოვე" более 200 тысяч человек, значительная часть из них — молодежь, но на акцию пришли люди разных возрастов.
დაიტოვე/ daitove призвала выходить на акцию всех, кто хочет видеть Грузию частью Европы.
Требование все то же: признать фальсифицированными и нелегитимными парламентские выборы, состоявшиеся 26 октября, и назначить новые выборы, под контролем специального международного комитета.
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Напомним
По официальным данным, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получив почти 54% голосов избирателей.
Как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают легитимность выборов и говорят об их фальсификации.
Начиная со дня выборов в Тбилиси регулярно проходят масштабные акции протеста против результатов выборов.
По словам оппозиционеров, ключевой датой станет 21 ноября, когда ЦИК страны должен опубликовать итоговый протокол по результатам голосования.