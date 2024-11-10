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В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов

В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов

Киев  •  УНН

17:34 • 2865 просмотра

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В Тбилиси проходит гражданский протестный марш, организованный социальной платформой დაიტოვე. Участники требуют признать недействительными результаты парламентских выборов от 26 октября и провести новое голосование.

Гражданский протестный марш проходит в воскресенье в Тбилиси. Сообщает УНН со ссылкой на NewsGeorgia.

В отличие от акций последних недель, которые проводили партии, сегодня людей на улицы вывела социальная платформа დაიტოვე/ daitove, организовав акцию через соцсети.

Это одна из самых активных и крупных социальных групп в грузинском сегменте FB. Она была создана весной этого года, во время массовых протестов против закона об иноагентах — для помощи с транспортом и бесплатным жильем тем, кто приезжал из регионов поддержать акции.

Сейчас в „დაიტოვე" более 200 тысяч человек, значительная часть из них — молодежь, но на акцию пришли люди разных возрастов. 

დაიტოვე/ daitove призвала выходить на акцию всех, кто хочет видеть Грузию частью Европы.

Требование все то же: признать фальсифицированными и нелегитимными парламентские выборы, состоявшиеся 26 октября, и назначить новые выборы, под контролем специального международного комитета.

Саакашвили призвал Зурабишвили подумать о его помиловании на фоне событий в Грузии31 октября 2024, 20:15 • 19950 просмотров

Напомним

По официальным данным, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получив почти 54% голосов избирателей.

Как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают легитимность выборов и говорят об их фальсификации.

Начиная со дня выборов в Тбилиси регулярно проходят масштабные акции протеста против результатов выборов.

По словам оппозиционеров, ключевой датой станет 21 ноября, когда ЦИК страны должен опубликовать итоговый протокол по результатам голосования.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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