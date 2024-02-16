Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Саакашвили под обращением к президенту Грузии
Киев • УНН
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии начала сбор подписей под обращением к президенту с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии начала сбор подписей под обращением к президенту Саломе Зурабишвили с требованием об освобождении из заключения Михаила Саакашвили, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
"С сегодняшнего дня по всей Грузии сотни тысяч сторонников "Национального движения" и Михаила Саакашвили начинают собирать подписи. Я призываю грузинский народ подключиться, потому что сегодня каждый из нас создает возможность сделать реальные шаги для освобождения Михаила Саакашвили", - заявила на брифинге в пятницу член ЕНД и представитель Саакашвили Сопо Джапариддзе.
Кампания началась в президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси. С утра там не прекращается поток желающих подписать обращение.
По словам Джапаридзе, сбор подписей будет продолжаться в течение двух недель в масштабах всей Грузии. К процессу будут подключены районные организации партии.
1 марта сторонники Саакашвили планируют передать обращение Зурабишвили.
Напомним
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заключен в тюрьму с 1 октября 2021 года. Он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по двум делам о злоупотреблении должностными полномочиями, решение по которым было вынесено заочно. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья в результате длительного голодания, 12 мая 2022 года Саакашвили перевели из тюрьмы в клинику "Вивамед", где он остается до сих пор.
Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Саакашвили под обращением к президенту Грузии
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии начала сбор подписей под обращением к президенту с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.
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