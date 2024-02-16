Опозиція почала збір підписів за звільнення Саакашвілі під зверненням до президента Грузії
Київ • УНН
Найбільша опозиційна партія Грузії розпочала збір підписів під зверненням до президента з вимогою звільнити колишнього президента Михайла Саакашвілі з в'язниці.
Найбільша опозиційна партія Грузії розпочала збір підписів під зверненням до президента Саломе Зурабішвілі з вимогою про звільнення із ув'язнення Михайла Саакашвілі, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
"З сьогоднішнього дня по всій Грузії сотні тисяч прихильників "Національного руху" та Михайла Саакашвілі починають збирати підписи. Я закликаю грузинський народ підключитися, тому що сьогодні кожен із нас створює можливість зробити реальні кроки для звільнення Михайла Саакашвілі", — заявила на брифінгу у п'ятницю член ЄНР та представник Саакашвілі Сопо Джапаріддзе.
Кампанія розпочалася у президентській бібліотеці Саакашвілі у Тбілісі. З ранку там не припиняється потік охочих підписати звернення.
За словами Джапаридзе, збір підписів триватиме протягом двох тижнів у масштабах усієї Грузії. До процесу буде підключено районні організації партії.
1 березня прихильники Саакашвілі планують передати звернення Зурабішвілі.
Нагадаємо
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі ув'язнений з 1 жовтня 2021 року. Він таємно прибув до країни з України та був заарештований у двох справах про зловживання посадовими повноваженнями, рішення щодо яких було винесено заочно. Через різке погіршення стану здоров'я внаслідок тривалого голодування, 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели із в'язниці до клініки "Вівамед", де він залишається досі.