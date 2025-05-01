$41.560.18
47.280.11
ukenru
Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая
04:00 • 2710 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 15:17 • 43212 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

30 апреля, 13:34 • 107737 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 130520 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 161665 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 256727 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 118789 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 248931 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 173121 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 119969 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
1м/с
53%
749 мм
Популярные новости

Рядом не будет “плохих игроков”: Трамп объяснил, почему Украине выгодно присутствие США на местах добычи ископаемых

30 апреля, 18:22 • 8206 просмотра

Прокремлевская певица Валерия спела на фоне разбомбленного города. В Минкульте заявили, что обратятся в СБУ

30 апреля, 20:02 • 7858 просмотра

Соглашение между Вашингтоном и Киевом: появилась реакция министра финансов США

22:21 • 6070 просмотра

Ночная атака дронов на Одессу: стали известны подробности

22:33 • 11059 просмотра

песков призвал россиян гордиться пропагандистами, воюющими против Украины в инфопространстве

23:45 • 5818 просмотра
публикации

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

04:00 • 2716 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 72162 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 117187 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 150712 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 256728 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 33345 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 41553 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 34149 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 85455 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 134246 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

Киев • УНН

 • 2726 просмотра

С 1 мая тарифы на свет остаются без изменений, появятся новые светофоры. Также повысят пенсии определенным категориям и стипендии курсантам.

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

С сегодняшнего дня, 1 мая, украинцы продолжат платить за электроэнергию по тарифу 4,32 гривен/кВт, как и было до этого.  Предусматриваются изменения до прохождения базовой общей военной подготовки, курсанты будут получать повышенные стипендии, а отдельные категории пенсионеров получат доплаты к пенсии. Водителей ждут новые светофоры на дорогах, а военнообязанные смогут получить отсрочки через приложение "Резерв+" еще по двум категориям, пишет УНН

Тарифы на свет

В мае прошлого года, Кабмин установил фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей с 1 июня 2024 года на уровне 4,32 гривен/кВт. 

Для бытовых пользователей, имеющих установки электрического отопления, действует льготная цена 2,64 гривен/кВт, однако в том случае, если общий объем потребления электроэнергии составляет не более 2 тыс. кВт в месяц. Фиксированные цены должны были действовать до 30 апреля 2025 года.  Однако, на заседании правительства 29 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство продолжает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу - 4,32 гривен/кВт. 

То есть до ноября этого года цена на электричество для населения останется неизменной.

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль29.04.25, 13:23 • 93150 просмотров

Кроме того, в Украине действует льготный тариф на электроэнергию для тех потребителей, которые имеют двухзонный счетчик.  Владельцы таких счетчиков платят только половину стоимости электроэнергии, которая была использована с 23:00 до 7:00, то есть 2,16 гривен/кВт. 

Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, украинцы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей.

Ни одна гипотеза не исключается: Санчес о расследовании масштабного отключения электроэнергии в Испании29.04.25, 22:25 • 5008 просмотров

Новые светофоры 

В ноябре прошлого года Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества утвердил новый стандарт по светофорам на дорогах, который придет на замену старому с 1 мая 2025 года.

Ранее УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого сообщал, что новые стандарты не предусматривают серьезных отличий от нынешних, а новый стандарт принят с целью гармонизации с Европейскими нормами.

В частности: 

  • стрелки на линзах светофоров будут шевронные;
    • цвет зеленого сигнала светофора будет более насыщенным, приведенным к европейским стандартам;
      • светофоры для велосипедных дорожек должны быть с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм, если они размещены справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор размещен над дорогой;
        • будут появляться совместные велопешеходные светофоры;
          • таймер обратного отсчета времени будет как на пешеходных, так и транспортных, в том числе на велосипедных, светофорах.

            Стоит отметить, что речь не идет о замене всех старых светофоров, а лишь стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог.

            Смениться ли зеленый сигнал светофора на изумрудный: в полиции дали ответ27.11.24, 17:22 • 17498 просмотров

            Новые требования к бензину

            С 1 мая 2025 года вступает в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в отрасли транспорта, который устанавливает требования к составу бензина на украинском рынке. Так, все марки (кроме 98+ октан) должны содержать не менее 5% биоэтанола

            С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива30.04.25, 09:47 • 118791 просмотр

            Пенсии 

            В мае украинским пенсионерам в возрасте 70, 75, 80 лет повысят пенсии. Размер возрастной надбавки:

            • 570 гривен - для лиц в возрасте от 80 лет;
              • 456 гривен - для тех, кому исполнилось от 75 до 79 лет;
                • 300 гривен - для лиц в возрасте от 70 до 74 лет.

                  Главное условие - пенсия не должна быть выше 10 340,35 гривен.

                  Более 67 млрд грн выделили на пенсии в апреле28.04.25, 11:08 • 5753 просмотра

                  Повышение стипендий для курсантов

                  С мая курсанты будут получать повышенную стипендию. Некоторые курсанты будут получать даже и 20 тыс. гривен. 

                  "Относительно стипендии курсантов. Так как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление, оно принято, подписано, опубликовано, стипендия курсантов 8 тыс. гривен. Также на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично, 20 тыс. гривен и соответственно прохождение практики также 20 тыс. гривен", - заявлял Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству. 

                  С мая курсантам повысят стипендии до 8 тысяч грн - Шмыгаль18.04.25, 17:01 • 7751 просмотр

                  Обновленная программа базовой общей военной подготовки для "ограниченно годных"

                  В апреле в Вооруженных Силах Украины были разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки. Начиная с 1 мая, лица, которые "ограниченно годны", будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

                  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
                    • снижение уровня физических нагрузок;
                      • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

                        Изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

                        В ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки15.04.25, 10:33 • 7859 просмотров

                        Отсрочки от мобилизации в "Резерв+"

                        Сейчас в приложении "Резерв+" можно подать запрос на отсрочку для студентов дневной или дуальной формы обучения без перерыва в учебе; лица с инвалидностью, а также мужчины, имеющие трех или более совместных детей в браке. 

                        Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что в мае планируется запустить в приложении два новых типа отсрочек:

                        • для людей с временной непригодностью на срок от 6 до 12 месяцев;
                          • для граждан, имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.

                            В целом же в течение 2025 года в приложении "Резерв+" должна появиться возможность оформить 35 видов отсрочки. 

                            В Резерв+ появится возможность оформить 35 видов отсрочки онлайн: когда28.03.25, 18:10 • 37089 просмотров

                            Проведение национального мультипредметного теста

                            До 7 мая все зарегистрированные участники и участницы основной сессии национального мультипредметного теста смогут загрузить приглашение для участия в тестировании из своих персональных кабинетов. В нем будет указана дата и время проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра, где участник/участница будет проходить НМТ. 

                            Тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий:

                            • основные: 14 мая - 25 июня;
                              • дополнительные: 11-19 июля.

                                Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования 29.04.25, 12:07 • 5750 просмотров

                                Павел Башинский

                                Павел Башинский

                                ОбществоЭкономикапубликации
                                Министерство обороны Украины
                                Вооруженные силы Украины
                                Украина
                                Денис Шмыгаль
                                Brent
                                $61.17
                                Bitcoin
                                $94,847.20
                                S&P 500
                                $5,513.39
                                Tesla
                                $278.63
                                Газ TTF
                                $32.32
                                Золото
                                $3,248.15
                                Ethereum
                                $1,807.11