Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

С сегодняшнего дня, 1 мая, украинцы продолжат платить за электроэнергию по тарифу 4,32 гривен/кВт, как и было до этого. Предусматриваются изменения до прохождения базовой общей военной подготовки, курсанты будут получать повышенные стипендии, а отдельные категории пенсионеров получат доплаты к пенсии. Водителей ждут новые светофоры на дорогах, а военнообязанные смогут получить отсрочки через приложение "Резерв+" еще по двум категориям, пишет УНН.

Тарифы на свет

В мае прошлого года, Кабмин установил фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей с 1 июня 2024 года на уровне 4,32 гривен/кВт.

Для бытовых пользователей, имеющих установки электрического отопления, действует льготная цена 2,64 гривен/кВт, однако в том случае, если общий объем потребления электроэнергии составляет не более 2 тыс. кВт в месяц. Фиксированные цены должны были действовать до 30 апреля 2025 года. Однако, на заседании правительства 29 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство продолжает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу - 4,32 гривен/кВт.

То есть до ноября этого года цена на электричество для населения останется неизменной.

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Кроме того, в Украине действует льготный тариф на электроэнергию для тех потребителей, которые имеют двухзонный счетчик. Владельцы таких счетчиков платят только половину стоимости электроэнергии, которая была использована с 23:00 до 7:00, то есть 2,16 гривен/кВт.

Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, украинцы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей.

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Новые светофоры

В ноябре прошлого года Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества утвердил новый стандарт по светофорам на дорогах, который придет на замену старому с 1 мая 2025 года.

Ранее УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого сообщал, что новые стандарты не предусматривают серьезных отличий от нынешних, а новый стандарт принят с целью гармонизации с Европейскими нормами.

В частности:

стрелки на линзах светофоров будут шевронные;

цвет зеленого сигнала светофора будет более насыщенным, приведенным к европейским стандартам;

светофоры для велосипедных дорожек должны быть с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм, если они размещены справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор размещен над дорогой;

будут появляться совместные велопешеходные светофоры;

таймер обратного отсчета времени будет как на пешеходных, так и транспортных, в том числе на велосипедных, светофорах.

Стоит отметить, что речь не идет о замене всех старых светофоров, а лишь стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог.

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Новые требования к бензину

С 1 мая 2025 года вступает в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в отрасли транспорта, который устанавливает требования к составу бензина на украинском рынке. Так, все марки (кроме 98+ октан) должны содержать не менее 5% биоэтанола

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Пенсии

В мае украинским пенсионерам в возрасте 70, 75, 80 лет повысят пенсии. Размер возрастной надбавки:

570 гривен - для лиц в возрасте от 80 лет;

456 гривен - для тех, кому исполнилось от 75 до 79 лет;

300 гривен - для лиц в возрасте от 70 до 74 лет.

Главное условие - пенсия не должна быть выше 10 340,35 гривен.

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Повышение стипендий для курсантов

С мая курсанты будут получать повышенную стипендию. Некоторые курсанты будут получать даже и 20 тыс. гривен.

"Относительно стипендии курсантов. Так как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление, оно принято, подписано, опубликовано, стипендия курсантов 8 тыс. гривен. Также на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично, 20 тыс. гривен и соответственно прохождение практики также 20 тыс. гривен", - заявлял Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

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Обновленная программа базовой общей военной подготовки для "ограниченно годных"

В апреле в Вооруженных Силах Украины были разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки. Начиная с 1 мая, лица, которые "ограниченно годны", будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

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Отсрочки от мобилизации в "Резерв+"

Сейчас в приложении "Резерв+" можно подать запрос на отсрочку для студентов дневной или дуальной формы обучения без перерыва в учебе; лица с инвалидностью, а также мужчины, имеющие трех или более совместных детей в браке.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что в мае планируется запустить в приложении два новых типа отсрочек:

для людей с временной непригодностью на срок от 6 до 12 месяцев;

для граждан, имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.

В целом же в течение 2025 года в приложении "Резерв+" должна появиться возможность оформить 35 видов отсрочки.

В Резерв+ появится возможность оформить 35 видов отсрочки онлайн: когда

Проведение национального мультипредметного теста

До 7 мая все зарегистрированные участники и участницы основной сессии национального мультипредметного теста смогут загрузить приглашение для участия в тестировании из своих персональных кабинетов. В нем будет указана дата и время проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра, где участник/участница будет проходить НМТ.

Тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий:

основные: 14 мая - 25 июня;

дополнительные: 11-19 июля.

Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования