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Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня
04:00 • 11190 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

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Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

Київ • УНН

 • 11135 перегляди

З 1 травня тарифи на світло залишаються без змін, з'являться нові світлофори. Також підвищать пенсії певним категоріям та стипендії курсантам.

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

З сьогоднішнього дня, 1 травня, українці продовжать сплачувати за електроенергію за тарифом 4,32 гривень/кВт, як і було до цього.  Передбачаються зміни до проходження базової загальної військової підготовки, курсанти отримуватимуть підвищенні стипендії, а окремі категорії пенсіонерів отримають доплати до пенсії. Водіїв чекають нові світлофори на дорогах, а військовозобов’язані зможуть отримати відстрочки через застосунок "Резерв+" ще за двома категоріям, пише УНН

Тарифи на світло

В травні минулого року, Кабмін встановив фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів з 1 червня 2024 року на рівні 4,32 гривень/кВт. 

Для побутових користувачів, які мають установки електричного опалення, діє пільгова ціна 2,64 гривень/кВт, проте в тому випадку, якщо загальний обсяг споживання електроенергії становить не більше 2 тис. кВт на місяць. Фіксовані ціни мали діяти до 30 квітня 2025 року.  Однак, на засіданні уряду 29 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом - 4,32 гривень/кВт. 

Тобто до листопада цього року ціна на електрику для населення залишиться незмінною.

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Крім того, в Україні діє пільговий тариф на електроенергію для тих споживачів, які мають двозонний лічильник.  Власники таких лічильників сплачують лише половину вартості електроенергії, що була використана з 23:00 до 7:00, тобто 2,16 гривень/кВт. 

Як заявляв міністр енергетики Герман Галущенко, українці пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей.

Жодна гіпотеза не виключається: Санчес про розслідування масштабного відключення електроенергії в Іспанії29.04.25, 22:25 • 5010 переглядiв

Нові світлофори 

В листопаді минулого року Український науково-дослідного та навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості затвердив новий стандарт щодо світлофорів на дорогах, який прийде на заміну старому з 1 травня 2025 року.

Раніше УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького повідомляв, що нові стандарти не передбачають серйозних відмінностей від нинішніх, а новий стандарт прийнято з метою гармонізації з Європейськими нормами.

Зокрема: 

  • стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;
    • колір зеленого сигналу світлофору буде більш насиченим, приведеним до європейських стандартів;
      • світлофори для велосипедних доріжок мають бути з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм, якщо вони розміщені праворуч від дороги, і лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;
        • з’являтимуться спільні велопішохідні світлофори;
          • таймер зворотного відліку часу буде як на пішохідних, так і транспортних, в тому числі на велосипедних, світлофорах.

            Варто зазначити, що мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг.

            Чи змінитися зелений сигнал світлофора на смарагдовий: в поліції дали відповідь27.11.24, 17:22 • 17499 переглядiв

            Нові вимоги до бензину

            З 1 травня 2025 року набуває чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, який встановлює вимоги до складу бензину на українському ринку. Так, усі марки (окрім 98+ октан) повинні містити щонайменше 5% біоетанолу

            З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива30.04.25, 09:47 • 119680 переглядiв

            Пенсії 

            У травні українським пенсіонерам у віці 70, 75, 80 років підвищать пенсії. Розмір вікової надбавки:

            • 570 гривень – для осіб віком від 80 років;
              • 456 гривень – для тих, кому виповнилося від 75 до 79 років;
                • 300 гривень – для осіб віком від 70 до 74 років.

                  Головна умова - пенсія не має бути вищою за 10 340,35 гривень.

                  Понад 67 млрд грн виділили на пенсії у квітні28.04.25, 11:08 • 5754 перегляди

                  Підвищення стипендій для курсантів

                  З травня курсанти отримуватимуть підвищену стипендію. Деякі курсанти отримуватимуть навіть і 20 тис. гривень. 

                  "Стосовно стипендії курсантів. Так як Президент України і пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову, вона прийнята, підписана, опублікована, стипендія курсантів 8 тис. гривень. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно, 20 тис. гривень і відповідно проходження практики також 20 тис. гривень", - заявляв Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. 

                  З травня курсантам підвищать стипендії до 8 тисяч грн - Шмигаль 18.04.25, 17:01 • 7751 перегляд

                  Оновлена програма базової загальної військової підготовки для "обмежено придатних"

                  В квітні у Збройних Силах України було розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки. Починаючи з 1 травня, особи, які "обмежено придатні", проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

                  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
                    • зниження рівня фізичних навантажень;
                      • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

                        Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

                        У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки15.04.25, 10:33 • 7859 переглядiв

                        Відстрочки від мобілізації в "Резерв+"

                        Наразі в застосунку "Резерв+" можна подати запит на відстрочку для студентів денної або дуальної форми освіти без перерви у навчанні; особи з інвалідністю, а також чоловіки, що мають трьох або більше спільних дітей у шлюбі. 

                        Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла, що у травні планується запустити в застосунку два нових типи відстрочок:

                        • для людей з тимчасовою непридатністю на строк від 6 до 12 місяців;
                          • для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

                            Загалом же протягом 2025 року у додатку "Резерв+" має з'явитися можливість оформити 35 видів відстрочки. 

                            У Резерв+ з'явиться можливість оформити 35 видів відстрочки онлайн: коли28.03.25, 18:10 • 37089 переглядiв

                            Проведення національного мультипредметного тесту

                            До 7 травня всі зареєстровані учасники й учасниці основної сесії національного мультипредметного тесту матимуть змогу завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх персональних кабінетів. У ньому буде зазначено дату й час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник/учасниця проходитиме НМТ. 

                            Тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій:

                            • основні: 14 травня – 25 червня;
                              • додаткові: 11–19 липня.

                                Час і місце проведення НМТ з’являться у персональних кабінетах учасників до 7 травня - Центр оцінювання якості освіти 29.04.25, 12:07 • 5760 переглядiв

                                Павло Башинський

                                Павло Башинський

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