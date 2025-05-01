Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

З сьогоднішнього дня, 1 травня, українці продовжать сплачувати за електроенергію за тарифом 4,32 гривень/кВт, як і було до цього. Передбачаються зміни до проходження базової загальної військової підготовки, курсанти отримуватимуть підвищенні стипендії, а окремі категорії пенсіонерів отримають доплати до пенсії. Водіїв чекають нові світлофори на дорогах, а військовозобов’язані зможуть отримати відстрочки через застосунок "Резерв+" ще за двома категоріям, пише УНН.

Тарифи на світло

В травні минулого року, Кабмін встановив фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів з 1 червня 2024 року на рівні 4,32 гривень/кВт.

Для побутових користувачів, які мають установки електричного опалення, діє пільгова ціна 2,64 гривень/кВт, проте в тому випадку, якщо загальний обсяг споживання електроенергії становить не більше 2 тис. кВт на місяць. Фіксовані ціни мали діяти до 30 квітня 2025 року. Однак, на засіданні уряду 29 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом - 4,32 гривень/кВт.

Тобто до листопада цього року ціна на електрику для населення залишиться незмінною.

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Крім того, в Україні діє пільговий тариф на електроенергію для тих споживачів, які мають двозонний лічильник. Власники таких лічильників сплачують лише половину вартості електроенергії, що була використана з 23:00 до 7:00, тобто 2,16 гривень/кВт.

Як заявляв міністр енергетики Герман Галущенко, українці пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей.

Жодна гіпотеза не виключається: Санчес про розслідування масштабного відключення електроенергії в Іспанії

Нові світлофори

В листопаді минулого року Український науково-дослідного та навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості затвердив новий стандарт щодо світлофорів на дорогах, який прийде на заміну старому з 1 травня 2025 року.

Раніше УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького повідомляв, що нові стандарти не передбачають серйозних відмінностей від нинішніх, а новий стандарт прийнято з метою гармонізації з Європейськими нормами.

Зокрема:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;

колір зеленого сигналу світлофору буде більш насиченим, приведеним до європейських стандартів;

світлофори для велосипедних доріжок мають бути з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм, якщо вони розміщені праворуч від дороги, і лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

з’являтимуться спільні велопішохідні світлофори;

таймер зворотного відліку часу буде як на пішохідних, так і транспортних, в тому числі на велосипедних, світлофорах.

Варто зазначити, що мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг.

Чи змінитися зелений сигнал світлофора на смарагдовий: в поліції дали відповідь

Нові вимоги до бензину

З 1 травня 2025 року набуває чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, який встановлює вимоги до складу бензину на українському ринку. Так, усі марки (окрім 98+ октан) повинні містити щонайменше 5% біоетанолу

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Пенсії

У травні українським пенсіонерам у віці 70, 75, 80 років підвищать пенсії. Розмір вікової надбавки:

570 гривень – для осіб віком від 80 років;

456 гривень – для тих, кому виповнилося від 75 до 79 років;

300 гривень – для осіб віком від 70 до 74 років.

Головна умова - пенсія не має бути вищою за 10 340,35 гривень.

Понад 67 млрд грн виділили на пенсії у квітні

Підвищення стипендій для курсантів

З травня курсанти отримуватимуть підвищену стипендію. Деякі курсанти отримуватимуть навіть і 20 тис. гривень.

"Стосовно стипендії курсантів. Так як Президент України і пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову, вона прийнята, підписана, опублікована, стипендія курсантів 8 тис. гривень. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно, 20 тис. гривень і відповідно проходження практики також 20 тис. гривень", - заявляв Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

З травня курсантам підвищать стипендії до 8 тисяч грн - Шмигаль

Оновлена програма базової загальної військової підготовки для "обмежено придатних"

В квітні у Збройних Силах України було розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки. Починаючи з 1 травня, особи, які "обмежено придатні", проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки

Відстрочки від мобілізації в "Резерв+"

Наразі в застосунку "Резерв+" можна подати запит на відстрочку для студентів денної або дуальної форми освіти без перерви у навчанні; особи з інвалідністю, а також чоловіки, що мають трьох або більше спільних дітей у шлюбі.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла, що у травні планується запустити в застосунку два нових типи відстрочок:

для людей з тимчасовою непридатністю на строк від 6 до 12 місяців;

для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Загалом же протягом 2025 року у додатку "Резерв+" має з'явитися можливість оформити 35 видів відстрочки.

У Резерв+ з'явиться можливість оформити 35 видів відстрочки онлайн: коли

Проведення національного мультипредметного тесту

До 7 травня всі зареєстровані учасники й учасниці основної сесії національного мультипредметного тесту матимуть змогу завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх персональних кабінетів. У ньому буде зазначено дату й час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник/учасниця проходитиме НМТ.

Тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій:

основні: 14 травня – 25 червня;

додаткові: 11–19 липня.

Час і місце проведення НМТ з’являться у персональних кабінетах учасників до 7 травня - Центр оцінювання якості освіти