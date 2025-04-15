У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки

У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП). Зміни передбачають зниження рівня фізичних навантажень та скорочення терміну підготовки до одного місяця. Про це повідомлеє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зауважується, що зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення - додали у Генштабі.

Нагадаємо

У лютому цього року у навчальних центрах ЗСУ впровадили нову редакцію програми базової загальновійськової підготовки. Програма включає психологічну підготовку, "Кропиву", розширений курс медицини та нові стрілецькі вправи.