В ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки
Киев • УНН
В ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки. Изменения предусматривают сокращение срока подготовки до одного месяца и снижение уровня физических нагрузок.
В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП). Изменения предусматривают снижение уровня физических нагрузок и сокращение срока подготовки до одного месяца. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны
Детали
Отмечается, что соответствующее решение принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.
Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:
- сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
- снижение уровня физических нагрузок;
- формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Отмечается, что изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.
Речь идет именно о бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.
Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения
Напомним
В феврале этого года в учебных центрах ВСУ ввели новую редакцию программы базовой общевойсковой подготовки. Программа включает психологическую подготовку, "Крапиву", расширенный курс медицины и новые стрелковые упражнения.