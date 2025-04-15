В ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки

В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП). Изменения предусматривают снижение уровня физических нагрузок и сокращение срока подготовки до одного месяца. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Отмечается, что изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

Речь идет именно о бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.

Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения - добавили в Генштабе.

Напомним

В феврале этого года в учебных центрах ВСУ ввели новую редакцию программы базовой общевойсковой подготовки. Программа включает психологическую подготовку, "Крапиву", расширенный курс медицины и новые стрелковые упражнения.