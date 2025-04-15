В ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 8142 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 30230 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 22017 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 26953 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 35785 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 71030 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 65827 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34465 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59888 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107644 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 50191 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 52019 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 60876 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 30013 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 13338 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 30264 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 61616 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 71054 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 65850 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 171111 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 30556 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 22767 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 24279 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 26082 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 28610 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки

Киев • УНН

 • 6966 просмотра

В ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки. Изменения предусматривают сокращение срока подготовки до одного месяца и снижение уровня физических нагрузок.

В ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки

В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП). Изменения предусматривают снижение уровня физических нагрузок и сокращение срока подготовки до одного месяца. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
    • снижение уровня физических нагрузок;
      • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

        Отмечается, что изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

        Речь идет именно о бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.

        Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения

        - добавили в Генштабе.

        Напомним

        В феврале этого года в учебных центрах ВСУ ввели новую редакцию программы базовой общевойсковой подготовки. Программа включает психологическую подготовку, "Крапиву", расширенный курс медицины и новые стрелковые упражнения.

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ОбществоВойна
        Вооруженные силы Украины
        Украина
        Brent
        $65.24
        Bitcoin
        $84,040.60
        S&P 500
        $5,403.88
        Tesla
        $252.37
        Газ TTF
        $34.93
        Золото
        $3,323.26
        Ethereum
        $1,583.09