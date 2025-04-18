З травня курсантам підвищать стипендії до 8 тисяч грн - Шмигаль
Київ • УНН
Курсанти отримуватимуть стипендію 8 тис. гривень, а ті, хто навчається на останньому курсі та вчиться на відмінно, отримають 20 тис. гривень. Відповідну постанову ухвалив Кабмін.
Кабінет міністрів минулого тижня ухвалив постанову, за якою курсанти отримуватимуть стипендію у 8 тис. гривень, а для тих, хто навчається на останньому випускному курсі, та вчиться на відмінно стипендія становитиме 20 тис. гривень.
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
Деталі
Стосовно стипендії курсантів. Так як Президент України і пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову, вона прийнята, підписана, опублікована, стипендія курсантів 8 тис. гривень. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно, 20 тис. гривень і відповідно проходження практики також 20 тис. гривень. Тобто всі ці параметри уже прийняті, опубліковані
Він зазначив, відповідна постанова була ухвалена минулого тижня, тому вона почне діяти з 1 травня.
Нагадаємо
Уряд ухвалив постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам - дітям з пільгових категорій (сімей ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи).