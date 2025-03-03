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Кабмін спростив призначення соцстипендій студентам з вразливих категорій громадян

Київ • УНН

 • 29166 перегляди

Кабмін спростив процедуру призначення соціальних стипендій для студентів з вразливих категорій. Тепер студенти зможуть отримувати виплати до 23 років та використовувати альтернативні документи для підтвердження статусу.

Кабмін спростив призначення соцстипендій студентам з вразливих категорій громадян

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам - дітям з пільгових категорій (сімей ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи).

Про це повідомив Кабінет міністрів, передає УНН.

Cтуденти зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-річного віку до 23-х років включно. Також, серед змін: 

  • якщо посвідчення члена сім’ї загиблих ще не оформлене, можна використати для оформлення стипендії рішення суду про визнання батька або матері безвісно відсутнім, або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
    • дітям УБД замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, можна використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

      Довідка

      Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії.

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