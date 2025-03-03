Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан
Киев • УНН
Кабмин упростил процедуру назначения социальных стипендий для студентов из уязвимых категорий. Теперь студенты смогут получать выплаты до 23 лет и использовать альтернативные документы для подтверждения статуса.
Правительство приняло постановление, которое упрощает назначение социальных стипендий студентам - детям из льготных категорий (семей ВПЛ, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц, лишенных личной свободы).
Об этом сообщил Кабинет министров, передает УНН.
Студенты смогут получать социальную стипендию от государства и после достижения 18-летнего возраста до 23-х лет включительно. Также, среди изменений:
- если удостоверение члена семьи погибших еще не оформлено, можно использовать для оформления стипендии решение суда о признании отца или матери безвестно отсутствующим, или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- детям УБД вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях, если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД, можно использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Справка
Ранее, если соответствующий статус ребенку или его родителям был установлен после достижения 18-летнего возраста, студент не мог претендовать на социальные стипендии.