С мая курсантам повысят стипендии до 8 тысяч грн - Шмыгаль

Кабинет министров на прошлой неделе принял постановление, согласно которому курсанты будут получать стипендию в 8 тыс. гривен, а для тех, кто учится на последнем выпускном курсе, и учится на отлично, стипендия составит 20 тыс. гривен.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Относительно стипендии курсантов. Так как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление, оно принято, подписано, опубликовано, стипендия курсантов 8 тыс. гривен. Также на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично, 20 тыс. гривен и соответственно прохождение практики также 20 тыс. гривен. То есть все эти параметры уже приняты, опубликованы