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Смениться ли зеленый сигнал светофора на изумрудный: в полиции дали ответ

Смениться ли зеленый сигнал светофора на изумрудный: в полиции дали ответ

Киев  •  УНН

 • 3339 просмотра

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В Украине утвержден новый стандарт светофоров в соответствии с европейскими нормами. С мая 2025 года появятся шевронные стрелки, более насыщенный зеленый цвет и таймеры обратного отсчета на всех типах светофоров.

С мая следующего года в Украине изменятся стандарты по светофорам на дорогах. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что новые стандарты не предполагают серьезных отличий от нынешних. В то же время, согласно европейским нормам, на светофорах появятся шевронные стрелки, а зеленый цвет светофора станет более насыщенным, передает УНН.

Детали

Приказ ГП "Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества" предусматривает утверждение нового стандарта относительно светофоров на дорогах, который придет на замену старому с 1 мая 2025 года.

Белошицкий рассказал, что новая редакция ДСТУ 4092: 2024 по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает, а новый стандарт принят с целью гармонизации с европейскими нормами.

По его словам, к основным отличиям необходимо отнести:

  • стрелки на линзах светофоров будут шевронные;
  • цвет зеленого сигнала светофора будет более насыщенным, приведенным к европейским стандартам;
  • светофоры для велосипедных дорожек должны быть со значком велосипеда и с линзой 100 м, если они размещены справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор размещен над дорогой;
  • будут появляться совместные велопешоходные светофоры;
  • таймер обратного отсчета времени будет как на пешеходных, так и транспортных, в том числе на велосипедных, светофорах.

Также он подчеркнул, что речь не идет о замене всех старых светофоров, а лишь стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог.

Дополнение

Сегодня ряд СМИ заявляли, что в Украине с 1 мая следующего года на светофорах не будет зеленого сигнала, а его заменят изумрудным.

Напомним

Ранее Белошицкий заявлял, что в Киеве практически нет новых решений, эстакад и решений, которые бы снимали напряжение в трафике. Дальше будет еще хуже, если не будет инфраструктурных решений, ведь пассажиропоток вместе с транспортным потоком увеличивается с каждым годом.

В полиции рассказали, как будут регулировать перекрестки в условиях отключения электроэнергии и неработающих светофоров12 июн. 2024, 12:26 • 13652 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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