Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 30 апреля российская армия потеряла 1230 военных и 45 артиллерийских систем. Общее количество потерь превысило 953 тысячи.
За сутки 30 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1230 солдат и 45 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 953190 (+1230) человек ликвидировано
- танков ‒ 10732 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22364 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 27136 (+45)
- РСЗО ‒ 1375 (+1)
- средства ПВО ‒ 1148 (+2)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34401 (+112)
- крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46750 (+139)
- специальная техника ‒ 3869 (+9)
Данные уточняются.
Напомним
28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.