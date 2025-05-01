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Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

Киев • УНН

 • 5714 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 30 апреля российская армия потеряла 1230 военных и 45 артиллерийских систем. Общее количество потерь превысило 953 тысячи.

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

За сутки 30 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1230 солдат и 45 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 953190 (+1230) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10732 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 22364 (+11)
        • артиллерийских систем ‒ 27136 (+45)
          • РСЗО ‒ 1375 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1148 (+2)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34401 (+112)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46750 (+139)
                            • специальная техника ‒ 3869 (+9)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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