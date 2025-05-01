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Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

Київ • УНН

 • 11808 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 30 квітня російська армія втратила 1230 військових та 45 артилерійських систем. Загальна кількість втрат перевищила 953 тисячі.

Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

За добу 30 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1230 солдатів і 45 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 953190 (+1230) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10732 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22364 (+11)
        • артилерійських систем ‒ 27136 (+45)
          • РСЗВ ‒ 1375 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1148 (+2)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34401 (+112)
                    • крилаті ракети ‒ 3196 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46750 (+139)
                            • спеціальна техніка ‒ 3869 (+9)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблих окупантів перевищила 950 тисяч осіб.

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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