Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 30 квітня російська армія втратила 1230 військових та 45 артилерійських систем. Загальна кількість втрат перевищила 953 тисячі.
За добу 30 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1230 солдатів і 45 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 953190 (+1230) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10732 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22364 (+11)
- артилерійських систем ‒ 27136 (+45)
- РСЗВ ‒ 1375 (+1)
- засоби ППО ‒ 1148 (+2)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34401 (+112)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46750 (+139)
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+9)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблих окупантів перевищила 950 тисяч осіб.