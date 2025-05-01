Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

За добу 30 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1230 солдатів і 45 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 953190 (+1230) осіб ліквідовано

танків ‒ 10732 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 22364 (+11)

артилерійських систем ‒ 27136 (+45)

РСЗВ ‒ 1375 (+1)

засоби ППО ‒ 1148 (+2)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34401 (+112)

крилаті ракети ‒ 3196 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46750 (+139)

спеціальна техніка ‒ 3869 (+9)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблих окупантів перевищила 950 тисяч осіб.