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Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций в Грузии

Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций в Грузии

Киев  •  УНН

 • 7226 просмотра

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций протеста для получения поддержки Запада. Оппозиция не признает результаты парламентских выборов, где "Грузинская мечта" получила 54% голосов.

Необходимо увеличить масштаб уличных акций в Грузии. Об этом говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, распространенном на его странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Саакашвили считает, что это необходимо для того, чтобы получить поддержку Запада и новой администрации США.

"Если мы хотим получить поддержку Запада и содействие нового кабинета США, необходимо увеличить масштаб уличных акций.

Небольшие акции заслуживают одобрения и похвалы, но давайте не будем ориентированы только на одну большую акцию", - написал Саакашвили.

В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов 10 нояб. 2024, 17:34 • 21737 просмотров

Напомним

По официальным данным, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получив почти 54% голосов избирателей.

Как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают легитимность выборов и говорят об их фальсификации.

Начиная со дня выборов в Тбилиси регулярно проходят масштабные акции протеста против результатов выборов.

По словам оппозиционеров, ключевой датой станет 21 ноября, когда ЦИК страны должен опубликовать итоговый протокол по результатам голосования.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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