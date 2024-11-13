Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций в Грузии
Киев • УНН
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций протеста для получения поддержки Запада. Оппозиция не признает результаты парламентских выборов, где "Грузинская мечта" получила 54% голосов.
Необходимо увеличить масштаб уличных акций в Грузии. Об этом говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, распространенном на его странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Саакашвили считает, что это необходимо для того, чтобы получить поддержку Запада и новой администрации США.
"Если мы хотим получить поддержку Запада и содействие нового кабинета США, необходимо увеличить масштаб уличных акций.
Небольшие акции заслуживают одобрения и похвалы, но давайте не будем ориентированы только на одну большую акцию", - написал Саакашвили.
В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов 10 нояб. 2024, 17:34 • 21737 просмотров
Напомним
По официальным данным, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получив почти 54% голосов избирателей.
Как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают легитимность выборов и говорят об их фальсификации.
Начиная со дня выборов в Тбилиси регулярно проходят масштабные акции протеста против результатов выборов.
По словам оппозиционеров, ключевой датой станет 21 ноября, когда ЦИК страны должен опубликовать итоговый протокол по результатам голосования.