Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций в Грузии

Необходимо увеличить масштаб уличных акций в Грузии. Об этом говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, распространенном на его странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Саакашвили считает, что это необходимо для того, чтобы получить поддержку Запада и новой администрации США.

"Если мы хотим получить поддержку Запада и содействие нового кабинета США, необходимо увеличить масштаб уличных акций.

Небольшие акции заслуживают одобрения и похвалы, но давайте не будем ориентированы только на одну большую акцию", - написал Саакашвили.

В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов

Напомним

По официальным данным, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получив почти 54% голосов избирателей.

Как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают легитимность выборов и говорят об их фальсификации.

Начиная со дня выборов в Тбилиси регулярно проходят масштабные акции протеста против результатов выборов.

По словам оппозиционеров, ключевой датой станет 21 ноября, когда ЦИК страны должен опубликовать итоговый протокол по результатам голосования.