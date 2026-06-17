Пожар в заповеднике в Житомирской области тушили четверо суток после атаки РФ

В Житомирской области огнеборцы ликвидировали пожар в лесном массиве на севере области на территории природного заповедника "Древлянский", возникший в результате российских атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что из-за сильных порывов ветра возгорание распространилось на площадь около 25 га.

Чтобы не допустить его дальнейшего распространения, спасатели осуществляли тушение по кромке с восточной и южной сторон очага. Одновременно работники лесоохранного предприятия обустраивали внутреннюю параллельную минерализованную полосу для ограничения распространения огня. Для разведки и мониторинга ситуации привлекали БпЛА - говорится в сообщении.

Указывается, что тушение пожара продолжалось 4 суток. Работали около 40 спасателей ГСЧС и работников лесоохранного предприятия, а также 10 единиц техники.

Напомним

12 июня в Киевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар после атаки рф на объект инфраструктуры в Бориспольском районе, привлекали спецтехнику аэропорта "Борисполь".

Масштабный пожар в Полесском заповеднике локализован на 500 гектарах - ГСЧС