"Поразить цель – самая легкая часть": CEO Fire Point о технологических вызовах ударов по москве
Киев • УНН
Ирина Терех рассказала, что главной проблемой является противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Она подчеркнула необходимость автономных систем наведения для преодоления российской ПВО.
Самый сложный технологический вызов, возникающий при ударах по Москве, — это противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказала CEO и CTO Fire Point Ирина Терех в эфире французского канала LCI, комментируя поражение московского НПЗ, сообщает УНН.
Ирина Терех поблагодарила украинских военных за их работу и рассказала о технических аспектах и вызовах, которые стояли во время удара по Москве.
"Прежде всего, я хотела бы поприветствовать Вооруженные Силы Украины. Это была комбинированная операция различных подразделений ВСУ. И 50% успеха – это технические возможности, а 50% – это искусство военного планирования. Это была важная работа. Здесь были не только ударные дроны, но и разведка. Именно это сделало возможным то, что мы видим, как взлетела эта крышка (во время удара по московскому НПЗ от взрыва в воздух взлетела крышка многотонного резервуара с нефтепродуктами – ред.). Также большая работа ведется против средств радиоэлектронной борьбы – это самая сложная часть технологического вызова, с которым мы сталкиваемся. Доставить, поразить цель – это, на самом деле, самая легкая часть. Благодаря нашей работе мы смогли пробить несколько уровней российской противовоздушной обороны, чтобы точно поразить цель", – рассказала Ирина Терех.
По мнению CEO Fire Point, на сегодняшний день возникает необходимость применять автономные системы наведения и системы с несколькими источниками наведения, это даст возможность преодолевать средства радиолокационной борьбы.
"Мы работаем в очень "загрязненной" с точки зрения электронных сигналов среде, и чтобы с этим справляться - нужно постоянно тестировать новые разработки. Два года назад я предсказала, что мы будем работать в полностью заглушенной среде, и думаю, что мы лишь в шаге от того, чтобы больше не иметь возможности использовать GPS-наведение. Поэтому нужно все больше полагаться на автономные системы и системы с несколькими источниками наведения, чтобы компенсировать это", - пояснила Ирина Терех.
Напомним
Россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в Ростовской области. Поражения произошли, в частности, ударными беспилотниками FP-1, производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.
Это уже второй удар по московскому НПЗ. Предыдущий произошел 16 июня. В сети тогда также выкладывали кадры, на которых видно, как в небе над Москвой маневрирует ударный дрон FP-1, предназначенный для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля. Сейчас завод прекратил работу на неопределенный срок. Мощность этого предприятия по переработке нефти составляла более 12 млн тонн нефти в год, оно было задействовано в обеспечении российской армии.