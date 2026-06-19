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"Поразить цель – самая легкая часть": CEO Fire Point о технологических вызовах ударов по москве

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Ирина Терех рассказала, что главной проблемой является противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Она подчеркнула необходимость автономных систем наведения для преодоления российской ПВО.

"Поразить цель – самая легкая часть": CEO Fire Point о технологических вызовах ударов по москве

Самый сложный технологический вызов, возникающий при ударах по Москве, — это противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказала CEO и CTO Fire Point Ирина Терех в эфире французского канала LCI, комментируя поражение московского НПЗ, сообщает УНН.

Ирина Терех поблагодарила украинских военных за их работу и рассказала о технических аспектах и вызовах, которые стояли во время удара по Москве.

"Прежде всего, я хотела бы поприветствовать Вооруженные Силы Украины. Это была комбинированная операция различных подразделений ВСУ. И 50% успеха – это технические возможности, а 50% – это искусство военного планирования. Это была важная работа. Здесь были не только ударные дроны, но и разведка. Именно это сделало возможным то, что мы видим, как взлетела эта крышка (во время удара по московскому НПЗ от взрыва в воздух взлетела крышка многотонного резервуара с нефтепродуктами – ред.). Также большая работа ведется против средств радиоэлектронной борьбы – это самая сложная часть технологического вызова, с которым мы сталкиваемся. Доставить, поразить цель – это, на самом деле, самая легкая часть. Благодаря нашей работе мы смогли пробить несколько уровней российской противовоздушной обороны, чтобы точно поразить цель", – рассказала Ирина Терех.

По мнению CEO Fire Point, на сегодняшний день возникает необходимость применять автономные системы наведения и системы с несколькими источниками наведения, это даст возможность преодолевать средства радиолокационной борьбы.

"Мы работаем в очень "загрязненной" с точки зрения электронных сигналов среде, и чтобы с этим справляться - нужно постоянно тестировать новые разработки. Два года назад я предсказала, что мы будем работать в полностью заглушенной среде, и думаю, что мы лишь в шаге от того, чтобы больше не иметь возможности использовать GPS-наведение. Поэтому нужно все больше полагаться на автономные системы и системы с несколькими источниками наведения, чтобы компенсировать это", - пояснила Ирина Терех.

Напомним

Россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в Ростовской области. Поражения произошли, в частности, ударными беспилотниками FP-1, производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.

Это уже второй удар по московскому НПЗ. Предыдущий произошел 16 июня.  В сети тогда также выкладывали кадры, на которых видно, как в небе над Москвой маневрирует ударный дрон FP-1, предназначенный для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля. Сейчас завод прекратил работу на неопределенный срок.  Мощность этого предприятия по переработке нефти составляла более 12 млн тонн нефти в год, оно было задействовано в обеспечении российской армии.

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Беспилотный летательный аппарат