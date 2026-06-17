Украинские стандарты испытаний вооружения и беспилотных систем значительно жестче европейских, из-за чего некоторые разработки иностранных производителей не могут подтвердить заявленные характеристики во время тестирований в Украине. При этом россия пытается ослабить украинский оборонно-промышленный комплекс, используя тему коррупции. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Давид Алоян во время международной выставки вооружения Eurosatory-2026, передает корреспондент УНН.

Когда мы испытываем в Украине продукты, претендующие на контракты или на кодификацию, условия и стандарты тестирования у нас значительно выше, чем у наших европейских партнеров. Иногда европейские компании приезжают в Украину, проводят тестирование и предоставляют результаты, полученные на собственных полигонах и на европейских дронах – там результаты довольно неплохие. В Украине же эти самые продукты не дотягивают даже до среднего уровня – отметил Алоян.

Он пояснил, что жесткие требования к производителям в Украине являются следствием дерегуляции процедур, сокращения бюрократии и либерализации рынка.

Кроме того, поскольку Украина всегда работала в условиях ограниченных ресурсов, мы стремились получить максимальную эффективность от каждого продукта – добавил Алоян.

В то же время заместитель секретаря СНБО отметил, что в украинском оборонно-промышленном комплексе одна из самых разветвленных систем антикоррупционного контроля среди европейских государств, а оборонные контракты и производители находятся под постоянным надзором многочисленных контролирующих органов.

Что касается бюрократических процедур и антикоррупционных механизмов и институтов, я сомневаюсь, что любая другая страна имеет больше антикоррупционных институтов и мер, чем Украина. Соответственно, те процессы, которые мы адаптировали и сделали более гибкими, отнюдь не снижают уровень антикоррупционных механизмов и контрмер. Все это сейчас работает в синергии – подчеркнул Алоян.

По его словам, государство смогло одновременно ускорить процедуры для производителей и сохранить эффективные механизмы контроля, что позволило существенно нарастить производство вооружения во время войны.