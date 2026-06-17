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Украина тестирует оружие жестче, чем Европа, а россия пытается дискредитировать ОПК через тему коррупции, заявили в СНБО

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Стандарты оружия в Украине выше европейских, поэтому иностранные дроны часто проваливают тесты. СНБО считает упреки в коррупции российским нарративом.

Украина тестирует оружие жестче, чем Европа, а россия пытается дискредитировать ОПК через тему коррупции, заявили в СНБО

Украинские стандарты испытаний вооружения и беспилотных систем значительно жестче европейских, из-за чего некоторые разработки иностранных производителей не могут подтвердить заявленные характеристики во время тестирований в Украине. При этом россия пытается ослабить украинский оборонно-промышленный комплекс, используя тему коррупции. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Давид Алоян во время международной выставки вооружения Eurosatory-2026, передает корреспондент УНН.

Когда мы испытываем в Украине продукты, претендующие на контракты или на кодификацию, условия и стандарты тестирования у нас значительно выше, чем у наших европейских партнеров. Иногда европейские компании приезжают в Украину, проводят тестирование и предоставляют результаты, полученные на собственных полигонах и на европейских дронах – там результаты довольно неплохие. В Украине же эти самые продукты не дотягивают даже до среднего уровня 

– отметил Алоян. 

Он пояснил, что жесткие требования к производителям в Украине являются следствием дерегуляции процедур, сокращения бюрократии и либерализации рынка. 

Кроме того, поскольку Украина всегда работала в условиях ограниченных ресурсов, мы стремились получить максимальную эффективность от каждого продукта 

– добавил Алоян.

В то же время заместитель секретаря СНБО отметил, что в украинском оборонно-промышленном комплексе одна из самых разветвленных систем антикоррупционного контроля среди европейских государств, а оборонные контракты и производители находятся под постоянным надзором многочисленных контролирующих органов.

Что касается бюрократических процедур и антикоррупционных механизмов и институтов, я сомневаюсь, что любая другая страна имеет больше антикоррупционных институтов и мер, чем Украина. Соответственно, те процессы, которые мы адаптировали и сделали более гибкими, отнюдь не снижают уровень антикоррупционных механизмов и контрмер. Все это сейчас работает в синергии 

– подчеркнул Алоян.

По его словам, государство смогло одновременно ускорить процедуры для производителей и сохранить эффективные механизмы контроля, что позволило существенно нарастить производство вооружения во время войны.

Поэтому все дискуссии относительно коррупции в Украине — это, я бы сказал, один из нарративов, который россия активно продвигает, чтобы сделать нашу продукцию и нашу обороноспособность более уязвимыми. Мы не видим здесь реальных вызовов, поскольку система менялась не за один день, она трансформировалась с начала полномасштабного вторжения ради достижения эффективности и прозрачности 

- подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

Лилия Подоляк

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