Московский НПЗ остановил работу на неопределенный срок: в Генштабе рассказали о последствиях удара по заводу
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение установки переработки нефти и резервуаров на московском НПЗ.
Московский НПЗ прекратил переработку нефти на неопределенный срок после поражений украинскими ударными дронами. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.
"Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие прекратило переработку нефти на неопределенный срок", - говорится в сообщении Генерального штаба.
Ранее в Генштабе сообщали, что после ударов по НПЗ были зафиксированы 5 точек горения.
Мощность этого предприятия по переработке нефти составляла более 12 млн тонн нефти в год, оно было задействовано в обеспечении российской армии.
"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицей18.06.26, 09:58 • 25636 просмотров
Напомним
Россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Поражения произошли, в частности, ударными беспилотниками FP-1, производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.
Это уже второй удар по московскому НПЗ.
До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае рф были зафиксированы атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.