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"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицей

Киев • УНН

 • 5882 просмотра

18 июня беспилотники снова поразили московский НПЗ. Завод обеспечивал топливом почти половину потребностей российской столицы.

"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицей

россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Известно об ударах по московскому НПЗ и по городу гуково в ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь", пишет УНН

Московский НПЗ, расположенный в районе капотня в 15 км от кремля, фактически уже стал "килл-зоной" для украинских ударных беспилотников. Сегодняшний удар не первый - 16 июня украинские средства поражения уже нанесли удары по этому заводу. Но сегодняшний удар выглядит более масштабным.  

Пользователи выложили момент попадания по НПЗ. "Осинтеры" распознали на кадрах беспилотник FP-1 (Fire Point). 

Отмечается, что украинские дроны передвигаются по небу над москвой достаточно свободно - российская ПВО оказалась неспособной противодействовать им в полной мере. 

Пылает НПЗ и торговый центр, над которым все же был сбит украинский дрон. москву окутал черный дым.

НПЗ перерабатывал около 11 млн тонн нефти в год, обеспечивал около 40% потребностей москвы в бензине и 50% в дизеле. Точные последствия ударов пока не известны, однако кадры указывают, что завод получил существенные повреждения. 

Напомним

Генеральный штаб ВСУ накануне подтвердил поражение танкера "теневого флота", логистической инфраструктуры между временно оккупированными территориями юга Украины и пунктов управления врага.

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства ранее уже наносили поражения по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня. 

8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке.

Еще два моста через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска - были атакованы 11 июня. 

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага18.06.26, 08:31 • 11801 просмотр

Юлия Мельник

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