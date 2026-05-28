"Возможно, имелись в виду обстоятельства перед ударом в ночь на воскресенье": у Зеленского прокомментировали заявление Каллас относительно посольства США

В Офисе Президента отреагировали на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас относительно того, остались ли иностранные дипломаты в Киеве после угроз и призывов со стороны рф дипломатическому персоналу покинуть столицу Украины, пишет УНН.

Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам назвал ситуацию "странной", "что Украина как будто должна давать интерпретацию словам главы дипломатии ЕС о Соединенных Штатах".

Возможно, имелись в виду обстоятельства перед тем ударом в ночь на воскресенье, кто знает, мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве и поддерживают Украину - сообщил Литвин.

Ранее в МИД Украины заявили, что "информация о выезде посольства США в Киеве не соответствует действительности".

Как сообщила пресс-служба EEAS, 28 мая перед заседанием глав МИД ЕС на просьбу охарактеризовать угрозу, когда россия снова угрожала Европе и Киеву, заявляя также, что дипломатический персонал должен покинуть Киев, Каллас ответила журналистам: "Это то, что делает россия. Потому что она на самом деле не достигает успеха на поле боя. Поэтому то, что они сейчас делают, на самом деле усиливают террористические атаки, потому что вы не можете описать это иначе: создает страх в обществе. Это не сработало четыре года, но я не думаю, что это сработает сейчас. Также, то, что мы слышали вчера из Украины, это то, что все посольства остались, кроме одного, поэтому это также требует от этих посольств мужества, но да, все европейские остались, Америка ушла".