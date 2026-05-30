Угроза массированного вражеского удара остается актуальной, хотя партнеры говорили с россиянами по этому поводу - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский предупредил об актуальной угрозе массированного удара по Украине. ПВО и авиация находятся в полной готовности к отражению вражеских атак.
Информация от разведок о возможности вражеского массированного удара остается актуальной, поэтому важно и в эти сутки быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, заявил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизнь – реагируйте на опасности
Он подчеркнул: "Наша ПВО, наши мобильные огневые группы, наша боевая авиация – все в готовности, настолько, насколько возможно, учитывая поставки". "Процент сбития "шахедов" нашими воинами стабильно выше 90 – это 90–93%. По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, мы ищем другие способы получать ракеты. Я благодарю всех, кто помогает!" - отметил Зеленский.
