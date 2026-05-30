"План выполняется": Зеленский раскрыл результаты дальнобойных санкций и мидлстрайков
Киев • УНН
ВСУ и СБУ поразили самолеты Ту-142, установку Искандер и нефтяные цели врага. Атаки вызвали дефицит горючего в оккупированном Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных санкций и мидлстрайков, с досягаемостью до военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря, пишет УНН.
Сегодня отмечу наши украинские подразделения, которые выполняют наши задачи по дальнобойным санкциям и по мидлстрайкам: есть результаты. Наш план по таким санкциям выполняется – в ответ на российские удары
И добавил:
Благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше. Это уже отражается в Крыму дефицитом горючего
Он также указал, что "есть за что отметить подразделения СБС Вооруженных Сил Украины в дипстрайках". "Были поражения российских военных самолетов Ту-142, также достигнута установка "Искандер". Были попадания и по нефтяным целям. Вооруженные Силы Украины – по Ростовской области, Служба безопасности Украины – по Краснодарскому краю", - рассказал Зеленский.
"Это то, что действительно влияет на российский потенциал агрессии, и россия могла бы эту войну давно завершить миром, но сама выбирает затягивание и расширение войны", - указал Президент.
Дополнение
Ранее Силы беспилотных систем ВСУ сообщили, что "осуществили ряд поражений по военным полигонам, объектам газовой инфраструктуры и логистики противника".
