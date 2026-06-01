Предупреждения относительно российских ударов остаются в силе, россия подготовила обстрел - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предупреждения разведок относительно российских ударов остаются в силе. Массированный удар возможен – россия его подготовила. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Предупреждения разведок относительно российских ударов остаются в силе. Массированный удар возможен – они его подготовили. Наши защитники неба 24 на 7 готовы настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками - сказал Зеленский.

Зеленский во время разговора с канцлером Австрии предупредил о подготовке россией массированного удара. Президент призвал партнеров предоставить больше антибаллистических систем.