ТОП-10 фильмов с весенним настроением

Весна - время пробуждения, расцвета и любви. УНН подобрал для вас 10 фильмов, которые ассоциируются с весной.

Весна

Год: 2015

Жанр: фантастика, мелодрама

Молодой американец Эван, эмоционально уничтоженный после похорон матери, вступает в драку с посетителем ресторана, в котором он работает, и теряет свое место. Близкий друг Эвана настойчиво советует ему отправиться в путешествие, чтобы очистить свой разум и привести мысли в порядок.

Эван отправляется в Италию в очень романтическую местность, полную неожиданностей и загадок. И именно там он влюбляется в местную итальянку - жаркую и загадочную. Парень не знает, во что ввязывается, потому что впереди его ждет мистика и даже ужасы...

Любимый из будущего

Год: 2013

Жанр: драма

Из одной любовной истории вполне может получиться несколько - особенно, если главный герой умеет путешествовать сквозь время, каждый раз появляясь в жизни своей избранницы чуть раньше, снова и снова приглашая ее на первое свидание. Философский фильм о чувствах, времени и необходимости взрослеть подарит романтическое настроение и море поводов для размышлений.

"Отвязные каникулы"

Год: 2013

Жанр: криминальная драма

Четыре девушки дружат еще со школы. Теперь они учатся в одном колледже, мало того, они живут все вместе. Они с нетерпением ждут каникул, которые хотят провести незабываемо, но на реализацию задуманного у девушек нет денег. Героини решают найти деньги. Однако они не хотят идти на обычную работу, где им придется скучать целыми днями, они хотят чего-то нового, хотят приключений. И им подворачивается такая возможность. Они совершенно случайно знакомятся с одним загадочным парнем, который имеет очень интересный вид деятельности. Он является торговцем оружия и наркотиков. Это именно то, чего девушки хотели и искали. Риск и драйв, вот что им нужно. Они принимают предложение парня и начинают творить такое, что им не могло присниться ни в одном сне. Они не останавливаются ни перед чем, ведь впереди их ждут не менее насыщенные каникулы, собственно ради чего они все это и затеяли.

Моя большая испанская семья

Рік: 2013

Жанр: комедия

Сюжет фильма рассказывает о младшем из пяти братьев, который решает жениться на своей беременной девушке. Но случается так, что церемония свадьбы совпадает с финальным матчем Чемпионата мира по футболу и это провоцирует череду приключений, в которую попадают все члены большой семьи.

Весенние надежды

Год: 2012

Жанр: драма

Главные герои - семейная пара, которая прожила вместе около 30 лет. Они потерялись в бытовых проблемах, работе и просто привыкли друг к другу. Но пара не потеряла надежду, поэтому все еще имеет желание возродить давно забытые чувства. Супруги решают обратиться к эксперту по преодолению семейных кризисов, чтобы как следует со всем разобраться, но вместо этого попадают в смешные и курьезные ситуации, давая нам повод хорошенько посмеяться. И все это на фоне замечательных весенних пейзажей.

Утренний подъём

Год: 2010

Жанр: романтическая комедия, драма

Потеряв престижную работу главная героиня Бекки Фулер решает переждать полосу неудач на должности продюсера в третьесортном шоу. Однако, она решает не просто пересидеть не лучшие времена, а сделать из непопулярного шоу рейтинговый продукт. Она приглашает на роль ведущего знаменитого Майка Помероя - настоящего мастера своего дела. Но не тут то было, Майк не собирается выкладываться на полную, всячески уклоняясь от работы и перекладывая ее на свою напарницу, а также, по совместительству, победительницу конкурса красоты, Колин Пек. И пока за кулисами разворачиваются войны и кипят рабочие страсти, Бекки Фуллер пытается наладить свою личную жизнь, параллельно спасая шоу от полнейшего краха и сохраняя свою репутацию.

Как все запутано (Простые сложности)

Год: 2009

Жанр: романтическая комедия, драма:

Главная героиня, Джейн в исполнении Мерил Стрип, попадает в странные ситуации после того, как к ней решает вернуться бывший муж. Это становится неожиданностью и вызовом для Джейн, которая только адаптировалась к обстоятельствам жизни после развода. Фильм полон забавных ситуаций и драматических поворотов.

Всегда говори "да"

Год: 2008

Жанр: комедия

Сюжет повествует о замкнутом и отшельническом интроверте, который всегда на все вопросы отвечает "нет". Он почти ни с кем не общается. Но попав на семинар "Да - новый вид нет", решает изменить подход и на все вопросы и предложения отвечает "да". Это в корне меняет его жизнь, но сначала доводит до отчаяния..

"Иллюзионист"

Год: 2006

Жанр: детектив, драма, романтика

Фильм "Иллюзионист" - история любви фокусника и баронессы, пронесенная ими через годы.

Главный герой Эдуард, будучи ребенком, познакомился с ровесницей - герцогиней Софией фон Тешин. Их дружба крепла с каждым днем, перерастая в любовь. Но семья Софии не могла одобрить подобных отношений, и в юношеском возрасте молодые люди были разведены. Эдуард стал иллюзионистом и отправился в путешествие, покорять мир. Он выбрал себе более звучное и значимое имя - Айзенхайм. В этом образе Эдуард и вернулся на родину. Он стал так популярен, что шоу решил посетить принц Леопольд в сопровождении Софии, которая к тому моменту стала его невестой. Иллюзионист готовится продемонстрировать им и публике самый главный фокус. От успеха этого мероприятия напрямую зависит, будут ли они с Софией вместе раз и навсегда.

Фильм демонстрирует, что сама жизнь это чудо, но важно отличать истинное от иллюзорного, фокусы и реальность.

Ноттинг-Хилл

Год: 1999

Жанр: романтическая комедия

Фильм дарит настоящую весеннюю атмосферу, пропитанную тонким юмором. Уильяма Текера - англичанин и владелец небольшого книжного магазина, который давно не имел дел с женщинами. Бизнес главного героя явно "горит", сосед по квартире оказывается сущим дьяволом, а черной полосе не видно конца. Но однажды в скучные будни Уильяма врывается неповторимая Анна Скотт - известная киноактриса, за которой по пятам следуют толпы поклонников и журналистов. Эта встреча изменит жизни обоих.