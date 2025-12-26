$41.930.22
09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзивы
СБУ: в Киеве задержали киллера ФСБ, пытавшегося убить офицера ГУР

Киев • УНН

 • 608 просмотра

СБУ задержала агента ФСБ, который пытался убить офицера ГУР МО Украины в Киеве. Покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны, которому обещали 50 тыс. долларов США и легализацию в ЕС.

СБУ: в Киеве задержали киллера ФСБ, пытавшегося убить офицера ГУР

В Киеве задержали киллера ФСБ, который пытался убить офицера ГУР МО Украины, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве разоблачен агент ФСБ, который пытался ликвидировать украинского воина в центральной части города. Сотрудники СБУ задержали киллера "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений

- сообщили в СБУ.

Указано, что, как установило расследование, "покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны". "Враг завербовал фигуранта в его родном государстве, когда он искал легкие заработки в Телеграм-каналах", - говорится в сообщении.

"По инструкции рашистов агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ. Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами", - рассказали в СБУ.

По данным СБУ, за физическую расправу над офицером фигуранту "пообещали 50 тыс. долларов США и легализацию в одной из стран ЕС".

"На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ", - сообщили в спецслужбе.

Агенту, как указано, сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как отметили в СБУ, злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Юлия Шрамко

