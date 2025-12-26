СБУ: у Києві затримали кілера фсб, який намагався вбити офіцера ГУР
Київ • УНН
СБУ затримала агента фсб, який намагався вбити офіцера ГУР МО України в Києві. Замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни, якому обіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в ЄС.
У Києві затримали кілера фсб, який намагався вбити офіцера ГУР МО України, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента фсб, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста. Співробітники СБУ затримали кілера "на гарячому", коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів
Вказано, що, як встановило розслідування, "замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни". "Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах", - ідеться у повідомленні.
"За інструкцією рашистів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з фсб. Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної "цілі", її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями", - розповіли у СБУ.
За даними СБУ, за фізичну розправу над офіцером фігуранту "пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС".
"На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з фсб", - повідомили у спецслужбі.
Агенту, як вказано, повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Як зазначили у СБУ, зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
