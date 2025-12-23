Обворовывал погибших военных: на Харьковщине разоблачен работник морга
Киев • УНН
На Харьковщине разоблачен младший медицинский брат Чугуевского отделения судебно-медицинской экспертизы, который присваивал мобильные телефоны погибших украинских воинов. Ему сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, повторно.
В Харьковской области разоблачили еще одного работника морга, который присваивал личные вещи погибших украинских воинов. Младший медицинский брат Чугуевского отделения судебно-медицинской экспертизы подозревается в кражах мобильных телефонов павших. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в августе 2025 года правоохранители разоблачили младшую медсестру морга, которая систематически присваивала личные вещи павших военнослужащих, участвовавших в боях на Купянском направлении. Прокуроры утвердили в отношении нее обвинительный акт, судебное разбирательство продолжается.
В настоящее время установлен еще один причастный — коллега работницы морга, который так же обворовывал погибших украинских воинов.
По данным следствия, младший медицинский брат Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" присваивал мобильные телефоны павших военных
Во время обыска правоохранители обнаружили у него похищенные гаджеты.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области медбрату сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, повторно (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках досудебного расследования будет устанавливаться и проверяться возможная причастность мужчины к другим аналогичным эпизодам.
Досудебное расследование проводят следователи СО Купянского РВП ГУНП в Харьковской области.
Подобное пренебрежение памятью воинов, которые ценой собственной жизни защищали государство, является аморальным и недопустимым. Справедливый приговор по этому делу — это вопрос чести для правосудия и обязанность перед каждым героем, чей покой был дерзко нарушен ради наживы.
