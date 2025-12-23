$42.150.10
10:40 • 134 просмотра
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Обворовывал погибших военных: на Харьковщине разоблачен работник морга

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

На Харьковщине разоблачен младший медицинский брат Чугуевского отделения судебно-медицинской экспертизы, который присваивал мобильные телефоны погибших украинских воинов. Ему сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, повторно.

Обворовывал погибших военных: на Харьковщине разоблачен работник морга

В Харьковской области разоблачили еще одного работника морга, который присваивал личные вещи погибших украинских воинов. Младший медицинский брат Чугуевского отделения судебно-медицинской экспертизы подозревается в кражах мобильных телефонов павших. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в августе 2025 года правоохранители разоблачили младшую медсестру морга, которая систематически присваивала личные вещи павших военнослужащих, участвовавших в боях на Купянском направлении. Прокуроры утвердили в отношении нее обвинительный акт, судебное разбирательство продолжается.

В настоящее время установлен еще один причастный — коллега работницы морга, который так же обворовывал погибших украинских воинов.

По данным следствия, младший медицинский брат Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" присваивал мобильные телефоны павших военных

- сообщает прокуратура.

Во время обыска правоохранители обнаружили у него похищенные гаджеты.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области медбрату сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, повторно (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках досудебного расследования будет устанавливаться и проверяться возможная причастность мужчины к другим аналогичным эпизодам.

Досудебное расследование проводят следователи СО Купянского РВП ГУНП в Харьковской области.

Подобное пренебрежение памятью воинов, которые ценой собственной жизни защищали государство, является аморальным и недопустимым. Справедливый приговор по этому делу — это вопрос чести для правосудия и обязанность перед каждым героем, чей покой был дерзко нарушен ради наживы.

Ольга Розгон

