Обкрадав загиблих військових: на Харківщині викрито працівника моргу
Київ • УНН
На Харківщині викрито молодшого медичного брата Чугуївського відділення судово-медичної експертизи, який привласнював мобільні телефони загиблих українських воїнів. Йому повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, повторно.
На Харківщині викрили ще одного працівника моргу, який привласнював особисті речі загиблих українських воїнів. Молодший медичний брат Чугуївського відділення судово-медичної експертизи підозрюється у крадіжках мобільних телефонів полеглих. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що у серпні 2025 року правоохоронці викрили молодшу медсестру моргу, яка систематично привласнювала особисті речі полеглих військовослужбовців, які брали участь у боях на Куп’янському напрямку. Прокурори затвердили стосовно неї обвинувальний акт, судовий розгляд триває.
Наразі встановлено ще одного причетного — колегу працівниці моргу, який так само обкрадав загиблих українських воїнів.
За даними слідства, молодший медичний брат Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи" привласнював мобільні телефони полеглих військових
Під час обшуку правоохоронці виявили в нього викрадені ґаджети.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області медбрату повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, повторно (ч. 4 ст. 185 КК України).
Наразі вирішується питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У межах досудового розслідування встановлюватиметься та перевірятиметься можлива причетність чоловіка до інших аналогічних епізодів.
Досудове розслідування проводять слідчі СВ Куп’янського РВП ГУНП у Харківській області.
Подібна зневага до пам’яті воїнів, які ціною власного життя боронили державу, є аморальною та неприпустимою. Справедливий вирок у цій справі — це питання честі для правосуддя та обов’язок перед кожним героєм, чий спокій було зухвало порушено заради наживи.
