Обкрадав загиблих військових: на Харківщині викрито працівника моргу

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 4624 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 14448 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 31345 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 47616 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 71880 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 42899 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 36245 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30214 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25966 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21885 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 24060 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 25260 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 24500 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 24622 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 25279 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 71863 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 54101 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 82855 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 104538 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 139412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Віталій Кличко
Ентоні Блінкен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Одеська область
Каліфорнія
Реклама
УНН Lite
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 3160 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 18975 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 21496 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 43830 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 40920 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Forbes
Financial Times
Опалення

Обкрадав загиблих військових: на Харківщині викрито працівника моргу

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На Харківщині викрито молодшого медичного брата Чугуївського відділення судово-медичної експертизи, який привласнював мобільні телефони загиблих українських воїнів. Йому повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, повторно.

Обкрадав загиблих військових: на Харківщині викрито працівника моргу

На Харківщині викрили ще одного працівника моргу, який привласнював особисті речі загиблих українських воїнів. Молодший медичний брат Чугуївського відділення судово-медичної експертизи підозрюється у крадіжках мобільних телефонів полеглих. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у серпні 2025 року правоохоронці викрили молодшу медсестру моргу, яка систематично привласнювала особисті речі полеглих військовослужбовців, які брали участь у боях на Куп’янському напрямку. Прокурори затвердили стосовно неї обвинувальний акт, судовий розгляд триває.

Наразі встановлено ще одного причетного — колегу працівниці моргу, який так само обкрадав загиблих українських воїнів.

За даними слідства, молодший медичний брат Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи" привласнював мобільні телефони полеглих військових

- повідомляє прокуратура.

Під час обшуку правоохоронці виявили в нього викрадені ґаджети.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області медбрату повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, повторно (ч. 4 ст. 185 КК України).

Наразі вирішується питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах досудового розслідування встановлюватиметься та перевірятиметься можлива причетність чоловіка до інших аналогічних епізодів.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Куп’янського РВП ГУНП у Харківській області.

Подібна зневага до пам’яті воїнів, які ціною власного життя боронили державу, є аморальною та неприпустимою. Справедливий вирок у цій справі — це питання честі для правосуддя та обов’язок перед кожним героєм, чий спокій було зухвало порушено заради наживи.

Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєю22.12.25, 15:00 • 10437 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Куп'янськ