Подделки на 14 млн грн: правоохранители разоблачили незаконное производство премиальной одежды на Львовщине

Эксклюзив
11:25 • 3382 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 8070 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 9314 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 9092 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 8872 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 6708 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 14745 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 32580 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 45964 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 49634 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку
Переезд с домашними животными: что следует знать
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 141606 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Михаил Подоляк
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Одесская область
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сухой Су-30
Сухой Су-27

Подделки на 14 млн грн: правоохранители разоблачили незаконное производство премиальной одежды на Львовщине

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Правоохранители разоблачили подпольный цех на Львовщине, который производил контрафактную одежду известных итальянских брендов. Изъято имущества на почти 14 млн грн, включая более 2 тыс. единиц одежды и более 1 млн грн наличными.

Подделки на 14 млн грн: правоохранители разоблачили незаконное производство премиальной одежды на Львовщине

Правоохранители разоблачили во Львовской области подпольный цех по изготовлению и сбыту контрафактной одежды под видом продукции известных итальянских премиальных брендов. Ориентировочная стоимость изъятого имущества – почти 14 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, в городе Буск группа лиц организовала незаконное производство спортивных костюмов, пуховиков, жилетов, худи и шапок, стилизованных под товары известных брендов. Готовую продукцию хранили на складе и продавали через торговые точки в Буске и Львове, а также через популярные онлайн-платформы – подделки распространяли по всей Украине

- говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли более 2 тыс. единиц одежды, почти 26 тыс. брендированных бирок, оборудование и технику, документы, черновые записи, а также более 1 млн грн наличными.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 УК Украины - незаконное использование знака для товаров и услуг и фирменного наименования. Другие следственные действия продолжаются.

Изготавливали поддельную "Мивину", "Jacobs" и "Nescafe": пятерым организаторам схемы сообщено о подозрении31.10.25, 12:25 • 5124 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Бренд
Бюро экономической безопасности Украины
Украина
Львов