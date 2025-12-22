Подделки на 14 млн грн: правоохранители разоблачили незаконное производство премиальной одежды на Львовщине
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили подпольный цех на Львовщине, который производил контрафактную одежду известных итальянских брендов. Изъято имущества на почти 14 млн грн, включая более 2 тыс. единиц одежды и более 1 млн грн наличными.
Правоохранители разоблачили во Львовской области подпольный цех по изготовлению и сбыту контрафактной одежды под видом продукции известных итальянских премиальных брендов. Ориентировочная стоимость изъятого имущества – почти 14 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, в городе Буск группа лиц организовала незаконное производство спортивных костюмов, пуховиков, жилетов, худи и шапок, стилизованных под товары известных брендов. Готовую продукцию хранили на складе и продавали через торговые точки в Буске и Львове, а также через популярные онлайн-платформы – подделки распространяли по всей Украине
Во время обысков правоохранители изъяли более 2 тыс. единиц одежды, почти 26 тыс. брендированных бирок, оборудование и технику, документы, черновые записи, а также более 1 млн грн наличными.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 УК Украины - незаконное использование знака для товаров и услуг и фирменного наименования. Другие следственные действия продолжаются.
