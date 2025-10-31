Изготавливали поддельную "Мивину", "Jacobs" и "Nescafe": пятерым организаторам схемы сообщено о подозрении

$42.080.01
Эксклюзив
10:56 • 9196 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 5130 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 14185 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 21316 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 12566 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 22998 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21601 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 24210 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 21029 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 43723 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 33378 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA31 октября, 02:45 • 21584 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 28992 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 23781 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 15226 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 9168 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 8282 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 15484 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 63187 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 81398 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона «Очень странных дел»Video11:19 • 750 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 24232 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 56726 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 61306 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 83602 просмотра
Изготавливали поддельную "Мивину", "Jacobs" и "Nescafe": пятерым организаторам схемы сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Правоохранители разоблачили сеть, которая изготавливала и продавала фальсифицированные продукты под видом известных брендов, таких как "Мивина", "Jacobs" и "Nescafe". Пятерым организаторам схемы сообщено о подозрении в мошенничестве и незаконном использовании товарных знаков.

Изготавливали поддельную "Мивину", "Jacobs" и "Nescafe": пятерым организаторам схемы сообщено о подозрении

Правоохранители пресекли деятельность сети, производившей и сбывавшей поддельные продукты под известными брендами, в частности "Мивина", "Jacobs" и "Nescafe". Пятерым ее организаторам объявлено подозрение в мошенничестве и незаконном использовании торговых марок (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 176 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По информации УНН, злоумышленники использовали упаковку известных брендов, таких как "Мивина", "Nestle", "Nescafe", "Мрия", "Jacobs" и "Черная Карта". На складе у них было обнаружено более 10 тысяч упаковок приправы "Мивина", а также приправа марки "Торчин". Фальсифицировали злоумышленники даже черный молотый перец.

По данным следствия, продукцию из низкокачественного сырья производили на территории Киевской, Херсонской и Николаевской областей. Ее фасовали в упаковку, визуально идентичную оригинальным брендам.

В ходе обысков изъяты фальсифицированные продукты, оборудование для фасовки и документация, подтверждающая организованный характер схемы.

24 миллиона на подделках: в Днепре накрыли схему продажи фейковых гаджетов известного бренда26.08.25, 11:58 • 4654 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Бренд
Николаевская область
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Херсонская область