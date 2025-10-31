Изготавливали поддельную "Мивину", "Jacobs" и "Nescafe": пятерым организаторам схемы сообщено о подозрении
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили сеть, которая изготавливала и продавала фальсифицированные продукты под видом известных брендов, таких как "Мивина", "Jacobs" и "Nescafe". Пятерым организаторам схемы сообщено о подозрении в мошенничестве и незаконном использовании товарных знаков.
Правоохранители пресекли деятельность сети, производившей и сбывавшей поддельные продукты под известными брендами, в частности "Мивина", "Jacobs" и "Nescafe". Пятерым ее организаторам объявлено подозрение в мошенничестве и незаконном использовании торговых марок (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 176 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По информации УНН, злоумышленники использовали упаковку известных брендов, таких как "Мивина", "Nestle", "Nescafe", "Мрия", "Jacobs" и "Черная Карта". На складе у них было обнаружено более 10 тысяч упаковок приправы "Мивина", а также приправа марки "Торчин". Фальсифицировали злоумышленники даже черный молотый перец.
По данным следствия, продукцию из низкокачественного сырья производили на территории Киевской, Херсонской и Николаевской областей. Ее фасовали в упаковку, визуально идентичную оригинальным брендам.
В ходе обысков изъяты фальсифицированные продукты, оборудование для фасовки и документация, подтверждающая организованный характер схемы.
