Виготовляли підробну "Мівіну", "Jacobs" та "Nescafe": п’ятьом організаторам схеми повідомлено про підозру

Правоохоронці припинили діяльність мережі, що виробляла та збувала підроблені продукти під відомими брендами, зокрема "Мівіна", "Jacobs" та "Nescafe". П’ятьом її організаторам оголошено підозру у шахрайстві та незаконному використанні торговельних марок (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 176 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За інформацією УНН, зловмисники використовували пакування відомих брендів, таких як "Мівіна", "Nestle", "Nescafe", "Мрія", "Jacobs" та "Чорна Карта". На складі у них були виявлені більше 10 тисяч упаковок приправи "Мівіна", а також приправа марки "Торчин". Фальсифікували зловмисники навіть чорний мелений перець.

За даними слідства, продукцію з низькоякісної сировини виготовляли на території Київської, Херсонської та Миколаївської областей. Її фасували у пакування, візуально ідентичні оригінальним брендам.

Під час обшуків вилучено фальсифіковані продукти, обладнання для фасування та документацію, яка підтверджує організований характер схеми.

