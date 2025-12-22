Підробки на 14 млн грн: правоохоронці викрили незаконне виробництво преміального одягу на Львівщині

$42.250.09
Ексклюзив
11:25 • 2648 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 6598 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 7966 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 7806 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 7750 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 6042 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 14208 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 31638 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 45002 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 48693 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - Генштаб22 грудня, 04:50
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд07:59
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку21 грудня, 14:01
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 140182 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Житомирська область
Донецька область
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд07:59
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дія (сервіс)
Fox News

Підробки на 14 млн грн: правоохоронці викрили незаконне виробництво преміального одягу на Львівщині

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Правоохоронці викрили підпільний цех на Львівщині, що виготовляв контрафактний одяг відомих італійських брендів. Вилучено майна на майже 14 млн грн, включаючи понад 2 тис. одиниць одягу та понад 1 млн грн готівкою.

Підробки на 14 млн грн: правоохоронці викрили незаконне виробництво преміального одягу на Львівщині

Правоохоронці викрили на Львівщині підпільний цех із виготовлення та збуту контрафактного одягу під виглядом продукції відомих італійських преміальних брендів. Орієнтовна вартість вилученого майна – майже 14 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, у місті Буськ група осіб організувала незаконне виробництво спортивних костюмів, пуховиків, жилетів, худі та шапок, стилізованих під товари відомих брендів. Готову продукцію зберігали на складі та продавали через торгові точки у Буську й Львові, а також через популярні онлайн-платформи – підробки розповсюджували по всій Україні

- йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2 тис. одиниць одягу, майже 26 тис. брендованих бирок, обладнання та техніку, документи, чорнові записи, а також понад 1 млн грн готівкою.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України - незаконне використання знака для товарів і послуг та фірмового найменування. Інші слідчі дії тривають.

Виготовляли підробну "Мівіну", "Jacobs" та "Nescafe": п’ятьом організаторам схеми повідомлено про підозру31.10.25, 12:25 • 5122 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Техніка
Обшук
Бренд
Бюро економічної безпеки України
Україна
Львів