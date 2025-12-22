Підробки на 14 млн грн: правоохоронці викрили незаконне виробництво преміального одягу на Львівщині
Київ • УНН
Правоохоронці викрили підпільний цех на Львівщині, що виготовляв контрафактний одяг відомих італійських брендів. Вилучено майна на майже 14 млн грн, включаючи понад 2 тис. одиниць одягу та понад 1 млн грн готівкою.
Правоохоронці викрили на Львівщині підпільний цех із виготовлення та збуту контрафактного одягу під виглядом продукції відомих італійських преміальних брендів. Орієнтовна вартість вилученого майна – майже 14 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За даними слідства, у місті Буськ група осіб організувала незаконне виробництво спортивних костюмів, пуховиків, жилетів, худі та шапок, стилізованих під товари відомих брендів. Готову продукцію зберігали на складі та продавали через торгові точки у Буську й Львові, а також через популярні онлайн-платформи – підробки розповсюджували по всій Україні
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2 тис. одиниць одягу, майже 26 тис. брендованих бирок, обладнання та техніку, документи, чорнові записи, а також понад 1 млн грн готівкою.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України - незаконне використання знака для товарів і послуг та фірмового найменування. Інші слідчі дії тривають.
