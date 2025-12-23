Плантации на 12 гектаров: на Прикарпатье накрыли нелегальный табачный бизнес
Киев • УНН
На Прикарпатье пресечена деятельность организованной группы, которая нелегально производила табак, обрабатывая более 12 гектаров плантаций. Еженедельные объемы производства достигали до 500 кг, а во время обысков изъято более 8 тонн сырья и готового табака.
В Ивано-Франковской области разоблачили незаконное изготовление табака в промышленных масштабах, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
Подробности
"Прекращена деятельность организованной группы, которая наладила полный цикл нелегального производства табака - от выращивания и ферментации сырья до сушки, измельчения и сбыта готовой продукции", - сообщили в прокуратуре.
Следствием установлено, что "участники схемы обрабатывали более 12 гектаров незаконных плантаций". Еженедельные объемы изготовления достигали до 500 кг табака. Его "без лицензий и разрешительных документов реализовывали почтовыми отправлениями в разные регионы Украины".
"Во время обысков изъято более 8 тонн табачного сырья и готового табака, специальное оборудование, транспортные средства, мобильные телефоны и теневую бухгалтерию", - отметили в прокуратуре.
По данным БЭБ, общая стоимость изъятого имущества составляет более 3,5 млн грн.
