12:03 • 9590 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 9840 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 12875 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 10157 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 13182 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 20224 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 36365 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52184 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 80566 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44722 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Плантации на 12 гектаров: на Прикарпатье накрыли нелегальный табачный бизнес

Киев • УНН

 • 2 просмотра

На Прикарпатье пресечена деятельность организованной группы, которая нелегально производила табак, обрабатывая более 12 гектаров плантаций. Еженедельные объемы производства достигали до 500 кг, а во время обысков изъято более 8 тонн сырья и готового табака.

Плантации на 12 гектаров: на Прикарпатье накрыли нелегальный табачный бизнес

В Ивано-Франковской области разоблачили незаконное изготовление табака в промышленных масштабах, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Подробности

"Прекращена деятельность организованной группы, которая наладила полный цикл нелегального производства табака - от выращивания и ферментации сырья до сушки, измельчения и сбыта готовой продукции", - сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено, что "участники схемы обрабатывали более 12 гектаров незаконных плантаций". Еженедельные объемы изготовления достигали до 500 кг табака. Его "без лицензий и разрешительных документов реализовывали почтовыми отправлениями в разные регионы Украины".

"Во время обысков изъято более 8 тонн табачного сырья и готового табака, специальное оборудование, транспортные средства, мобильные телефоны и теневую бухгалтерию", - отметили в прокуратуре.

По данным БЭБ, общая стоимость изъятого имущества составляет более 3,5 млн грн.

Выращивали, перерабатывали, сбывали: ликвидировано подпольное производство табака на более чем 25 млн грн в трех областях09.12.25, 12:50 • 3104 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Украина