Плантації на 12 гектарів: на Прикарпатті накрили нелегальний тютюновий бізнес

Київ • УНН

 • 50 перегляди

На Прикарпатті припинено діяльність організованої групи, яка нелегально виробляла тютюн, обробляючи понад 12 гектарів плантацій. Щотижневі обсяги виробництва сягали до 500 кг, а під час обшуків вилучено понад 8 тонн сировини та готового тютюну.

Плантації на 12 гектарів: на Прикарпатті накрили нелегальний тютюновий бізнес

В Івано-Франківській області викрили незаконне виготовлення тютюну в промислових масштабах, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Припинено діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл нелегального виробництва тютюну - від вирощування та ферментації сировини до сушіння, подрібнення і збуту готової продукції", - повідомили у прокуратурі.

Слідством встановлено, що "учасники схеми обробляли понад 12 гектарів незаконних плантацій". Щотижневі обсяги виготовлення сягали до 500 кг тютюну. Його "без ліцензій та дозвільних документів реалізовували поштовими відправленнями в різні регіони України".

"Під час обшуків вилучено понад 8 тонн тютюнової сировини та готового тютюну, спеціальне обладнання, транспортні засоби, мобільні телефони та тіньову бухгалтерію", - зазначили у прокуратурі.

За даними БЕБ, загальна вартість вилученого майна становить понад 3,5 млн грн.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
